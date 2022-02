Artista a mărturisit în cadrul unui podcast că de-a lungul timpului nu au avut parte de momente grele, însă după trei ani de relație, cei doi au fost despărțiți un an și jumătate.

„În momentul în care am fost convinsă că mi-l doresc alături de mine pentru tot restul vieții am zis că indiferent de situație, noi trebuie să avem încredere unul în celălalt sută la sută dacă s-ar putea și n-au prea au fost astfel de momente între noi”, a declarat Giulia Anghelescu în cadrul podcastului realizat de Oana Radu, potrivit Spynews.

„El o fi vorbind că am fost un an jumate despărțiți înainte să ne căsătorim. Așa a fost să fie și consider că a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla despărțirea noastră de atunci.

Am fost împreună 3 ani, după care ne-am despărțit un an jumate, iar după ne-am regăsit. Am fost perseverentă, am așteptat. Eu am fost convinsă că vom fi împreună și că el va fi tatăl copiilor mei.

Sunt o femeie care știe ce vrea și indiferent de situație voi lupta până în pânzele albe pentru lucrurile pe care mi le doresc”, a declarat Giulia Anghelescu în cadrul podcastului.

