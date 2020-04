De Denisa Macovei,

Cum ești din punct de vedere psihic în perioada asta? Reușești să te mobilizezi și să faci muzică sau îți zboară mintea?

Încerc să fiu tare din punct de vedere psihic. Ce-i drept mă mai încearcă sentimente de tristețe, de dor și îmi zboară gândul, dar în același timp fac tot posibilul să mă concentrez pe cee ace trebuie să fac, atât pentru mine cât și pentru oamenii care îmi ascultă muzica. Am mare noroc pentru că am pianul în casă, studiez destul de mult și încerc să scriu, să compun cât mai multe piese. Sunt la început, dar numai prin exercițiu și muncă putem progresa, așa că profit de izolare și mă focuzez pe asta.

Locuind singură în perioada asta ți-ai dobândit calități de masterchef sau ai fost clientă fidelă a restaurantelor care au avut delivery?

Găteam și înainte, dar acum sunt undeva la 50% gătit, 50% delivery (râde). Nu mă laud că aș avea calități de masterchef dar știu sigur că are gust bun mâncarea pe care o pregătesc. Am primit feedback bun.

Dacă te-ai apucat de gătit înseamnă că și de Paște ne așteptăm să vedem pe masa ta cozonaci, ouă roșii și tot ce ai mai învățat de la mama ta?

Cu siguranță o să am totul pe masă, pentru că mama le gătește în fiecare an, ea este cea care pregătește toate preparatele tradiționale de sărbători. Chiar dacă am petrecut mult timp lângă ea și am văzut cum se desfășoară tot procesul, nu este cazul să mă apuc eu de gătit pentru masa de Paște.

Fiind o fire activă, dar acum fiind nevoită să stai cât mai mult în casă, cum ai rezistat? Cam cât ai rezistat cel mai mult fără să ieși pe stradă sau la cumpărături?

Încerc să ies cât mai rar, aproximativ o data pe săptămână și să îmi cumpăr strictul necesar. Este greu să stai în casă mai ales dacă ești o fire active. Eu am noroc pentru că am o terasă pe care mi-am amenajat-o astfel încât să mă pot relaxa și aerisi și l-am avut și pe Titi la mine, bichonul meu, așa că am mai ieșit prin complex cu el.

Nu te-ai gândit să te muți cu Raluka pe toată perioada asta pentru a trece mai ușor peste carantină?

Nu ne-am gândit până acolo. Raluka stă destul de aproape de mine, suntem aproape vecine așa că ne mai vedem, nu este dorul atât de mare (râde).

Zi-mi sincer, cât de mult sport faci în perioada asta? Întreb pentru că mulți s-au mobilizat în prima săptămână și apoi s-au orientat către filme, seriale sau către citit.

Fac destul de mult, nu mai mult decât înainte, dar încerc să îmi mențin un ritm. Fac orele online prin Zoom cu Alex Valah, antrenorul meu și printre ele mai strecor câteva ore cu prietena mea, Sandra Izbașa.

Te-a speriat pandemia asta atât de tare încât vei aștepta ceva vreme până să pleci în vreo vacanță sau abia aștepți să se ridice toate restricțiile pentru a pleca undeva cu mare și soare?

Speriat cred că este prea mult spus, dar da, mi-a deschis puțin ochii ți m-a făcut să conștientizez că tot ceea ce facem este să ne protejăm pe noi cât și pe cei din jur. Da, abia aștept să se termine să îmi pot relua activitatea și cu siguranță voi merge în acel loc cu mare și soare

