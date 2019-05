Gravidă în 6 luni, cântăreața Ianna Novac are probleme cu fetița ei.

Ianna Novac are parte de o sarcină ușoară, care îi permite să își onoreze angajamentele profesionale. Artista are programat ultimul spectacol pe 29 iunie și va naște la sfârșitul lui iulie, prin urmare, are la dispoziție o lună să se relaxeze și să se pregătească efectiv pentru venirea bebelușului.

În 6 luni, Ianna a luat în greutate 5 kilograme, însă resimte din plin sarcina, care-i mult diferită de prima:

“Intrăm în luna a șaptea. La prima sarcină nu am avut nici o poftă, acum am foarte multe pofte, poftesc la orice, din două în două ore îmi este foame, cred că așa sunt băieții. Încerc să mănânc sănătos și de câte ori mi-e foame”, ne-a mărturisit ea.

Își caută o locuință mai mare

În cel de-al treilea trimestru al sarcinii, Ianna are două probleme de rezolvat: să-și vindece fetița de gelozie și să-și găsească o casă mai mare, potrivită pentru o familie cu 4 membri.

“Erika are 5 ani și jumătate și avem o problemă de gelozie. Nu prea acceptă că mai vine altcineva, noi suntem în căutarea unei case și ea realizează că pentru ăsta micuʼ schimbăm casa și deja a început, că ea hotărăște, nu ăsta micuʼ… Nu știm exact cum o să gestionăm situația, încercăm să-i povestim, să vedem atunci ce o să se întâmple. Este deja geloasă, sper să treacă ușor peste asta. Este normal când ești singurul moștenitor la tron și mai vine cineva”, ne-a povestit Ianna.

