Greutățile cu care s-a confruntat Fuego. „Cu merdenelele îmi alinam foamea, numai eu știu cum am trăit în București”

Fuego a făcut dezvăluiri din copilăria sa la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.

„Eram o familie de oameni care în permanență cântau. Mamei trebuie să-i mulțumesc pentru nopțile nedormite, pentru drumurile cu acceleratul, făceam naveta în fiecare weekend, am muncit extrem de mult, datorită mamei mele. Îi sunt în permanență recunoscător acestei ființe dragi. Șase luni pe an stă la mine, în Regat, șase luni stă la Turda.

Vreau să cred că am cei 7 ani de acasă, care sunt foarte importanți. Luna aceasta am avut două vernisaje, nu am dormit nopțile de foarte multe ori, am desenat pe pânză, am un proitect caritabil care ajută oamenii bolnavi, artiștii. Am reușit să sponsorizăm peste 230 de artiști români datorită picturilor mele.

Asta pornește tot din copilăria mea, pentru că eu nu am avut bani, nu am avut posibilități să mă afirm, eu de mic muncesc, nu am avut poate ce pune pe masă. Sufletul a fost mama, pentru că ea era bătăioasă și am stat în internat 4 ani la teatru și poate nu aveam ce mânca, mâncam merdenele, era singura mea mâncare. Cu merdenelele îmi alinam foamea, numai eu știu cum am trăit în București”, a declarat Fuego.

Artistul a vorbit și despre relația specială pe care o are cu interpreta de muzică populară Irina Loghin, cu care a cântat de multe ori în duet.

„De la doamna Irina Loghin am învățat multe lucruri, dar de când cântăm împreună am învățat să iubesc mai mlt cântecele astea populare. Cred că e un pion important doamna Irina Loghin pentru tot ceea ce înseamnă tradițional în muzica românească. Toată lumea credea că sunt fiul doamnei Irina Loghin”, a explicat el.

