Hanellore dezvăluie motivul pentru care a divorțat de Bogdan. A clarificat situația

Hannelore a fost căsătorită cu Bogdan timp de câteva luni, după care cei doi au decis să o ia pe drumuri separate. Despre motivele divorțului s-au făcut numeroase speculații, însă hennelore a decis acum să pună lucrurile la punct.

Într-un interviu pentru wowbiz.ro, Hannelore a explicat din ce cauză a decis să se separe de Bogdan.

„Noi ne-am căsătorit pentru că așa am simțit, după emisiune, dar am decis să divorțăm pentru că așa e mai bine pentru amândoi… Știam ce a făcut el, știa ce am făcut eu la Insula Iubirii. Nu asta a fost cauza divorțului, pot spune că nu comunicarea a fost cauza principală a despărțirii noastre.

Doar că, să mă înțelegeți, între noi erau deja prea multe probleme. Apăreau certuri, și nu din cauza emisiunii. Erau lucruri mărunte, dar ne certam des. Și, să fiu sinceră, o dată ce a dispărut încrederea, e greu să o mai recuperezi. Vorbim și de gelozie, da, dar din partea mea…

Deja era o rutină și ne mai și ciondăneam toată ziua. Am decis să ne despărțim. Parcă nici nu ne mai făceam timp unul pentru celălalt „, a declarat Hannelore.



Blonda a oferit detalii și despre ispita Andi, care a cucerit-o la show-ul Insula Iubirii.



„Vreau să spun că nu Andi a fost problema care a apărut, nu el a fost cauza…

Nu, nu m-am culcat cu el. Am petrecut o noapte împreună, dar nu am făcut altceva decât să vorbim. Ne înțelegem bine, dar între noi nu e nicio relație.

Și o spun cu toată tăria, nu mi-ar fi jenă să îmi asum dacă s-ar fi întâmplat ceva. Nici în emisiune nu s-a întâmplat nimic, nici după”, a afirmat Hannelore.

