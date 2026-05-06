Trupa HELP! – A Beatles Tribute, considerată una dintre cele mai apreciate formații tribut din Europa, revine în România după sute de concerte susținute pe marile scene de pe continent. Cu aproape 500 de spectacole în 18 țări, artiștii au câștigat aprecierea publicului pentru fidelitatea cu care reproduc sunetul și atmosfera originală Beatles.

Publicul va putea asculta live unele dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii, precum „Help!”, „Twist and Shout”, „Hey Jude”, „Let It Be”, „Come Together” sau „Yesterday”. Organizatorii promit o experiență completă, de la instrumente și aranjamente sonore specifice epocii, până la costumele iconice purtate de membrii trupei originale.

Evenimentul este destinat atât fanilor vechi, cât și celor care descoperă acum muzica Beatles, fiind prezentat ca o „călătorie în timp” marcată de nostalgie și energie live.

Bilete disponibile în următoarele categorii:

•⁠ ⁠Categoria VIP (Loc la masă în fața scenei): 120 Lei

•⁠ ⁠Categoria 1 (Loc la masă în sală): 90 Lei

•⁠ ⁠Categoria 2 (În picioare): 70 Lei

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Muzica și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale, pe factura la Vodafone sau Orange. La prețurile afișate se adaugă comisionul Iabilet.

Concertul este recomandat de Europa FM și face parte din seria de evenimente dedicate marilor nume ale muzicii internaționale reinterpretate live în București.

