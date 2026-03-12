Concertele Holograf vor deveni un omagiu pentru Mugurel Vrabete

„Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”, au declarat membrii trupei. Fiecare dintre spectacole va reprezenta, astfel, un omagiu adus celui care a fost „inima ritmică” a trupei Holograf.

Concertele programate se vor desfășura conform programului anunțat inițial:

Arad – 13 martie

Reșița – 14 martie

Timișoara – 15 martie

București, Sala Palatului – 17 martie

Momentul cel mai încărcat emoțional se anunță a fi concertul de la Sala Palatului din București, care va avea loc la doar câteva zile după funeralii. Acest eveniment va reuni fanii pentru a celebra viața și cariera unui artist care a lăsat o amprentă de neșters în istoria muzicii românești.

Detalii despre ultimele omagii

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu lui Mugurel Vrabete sunt așteptați vineri, 13 martie, între orele 14.00 și 20.00, la Sala Palatului, accesul făcându-se prin intrarea artiștilor de pe Strada Valter Mărăcineanu. De asemenea, o ceremonie de rămas-bun va avea loc sâmbătă dimineață, între orele 09.00 și 11.00, la Crematoriul Vitan Bârzești, situat pe Strada Iuliu Hațieganu nr. 1.

Holograf își continuă misiunea artistică, transformând fiecare concert într-un prilej de omagiere a colegului și prietenului lor, Mugurel Vrabete.

