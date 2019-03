Horia Brenciu, una dintre noutățile acestui sezon, spune că s-a simțit privilegiat de propunerea de a-l interpreta pe morocănosul fonetician britanic și în ultimele luni a muncit foarte mult, atât alături de colegi și de regizorul Răzvan Ioan Dincă pentru a prinde toate nuanțele personajului, dar și acasă, unde profesorul Higgins a devenit parte din familia sa.

„Mă trezesc cu ariile, mă culc tot cu ariile din My Fair Lady! Le visez, iau masa eu ele, fac duș cu ele, numai la ele mă gândesc. Copiii mei știu că atunci când tata se ceartă singur, în camera lui, își repetă doar rolul. J De când mi s-a oferit partitura asta, n-am mai lăsat script-ul din mână, asta și pentru că mi-am dorit să ajung la nivelul artistic al colegilor mei: Adrian Nour, Ernest Fazekas, Irina Baiant, Ana Maria Georgescu, Anca Țurcașiu și mulți alții… Pe lângă asta, exigența lui Răzvan Ioan Dincă, regizorul producției, este proverbială. Și dacă mai adaug și discuțiile muzicale pe care le am cu Daniel Jinga, ei bine, am tot atâtea motive să încerc să mă autodepășesc”.

În plus, el vorbește și despre faptul că între el și Anca Țurcașiu, care o interpretează pe mama lui, există multe momente amuzante de fiecare dată. Totusi, „Trebuie să recunosc că ipostaza de mamă din MY FAIR LADY este o provocare atât pentru ea, cât și pentru mine. Încă de la prima repetiție, personajul dnei Higgins i-a ieșit perfect Ancăi. Sper să fie la fel de incitant și pentru spectatori și îi invit pe toți să ia parte la această frumoasă poveste a noastră, începând din 21 martie”, încheie artistul.

Citește și

Firea a interzis cutremurul în București! Un mash publicitar uriaș care înfățișa cum ar arăta o clădire după cutremur a fost dat jos la patru zile după ce a fost montat

Citește mai multe despre Anca Turcasiu și Horia Brenciu pe Libertatea.