„Deocamdată nu am început nimic. Și Toma „a venit la noi fără să căutam neapărat un copil. Dumnezeu ni l-a dat printr-un concurs de împrejurări favorabile. Atunci am înțeles, o dată-n plus, că, dacă ți-e dat să primești ceva, totul se poate împlini.

Adopția este un proces complex. El are darul de a sonda cât de mult dorește un cuplu să iubească un copil. E greu, dar nu imposibil, iar când vezi copilul, nimic nu mai contează. Uiți de orice efort, supărare sau frustrare.

Eu cred că în România mai sunt multe lucruri la care trebuie să lucrăm. Adopția este, cu siguranță, unul dintre ele. Dar am decis de la o vreme să nu mă mai plâng și să acționez. Să nu mai aștept pe altcineva s-o facă și să fiu eu cel care trece la acțiune și face ceva concret”, a declarat Horia Brenciu pentru VIVA!

