Horia Brenciu, susținut permanent de soția lui

„Alice, soția mea mi-a făcut o listă de lucruri de rezolvat pentru acasă. A trecut aproape o lună de când am plecat din România. S-au adunat multe planificate… filmări, concerte, înregistrări în studio şi lansări. Copiii m-au rugat să nu scap deloc pisicile din ochi și să le iau peste tot, oriunde mă duc.

Într-un final am găsit un singur bilet spre casă, prin India, cu 3 escale. Zbor diseară.

Trebuie să vă fac o mărturisire. Am o soție nemaipomenită! Ea e persoana din spatele meu. V-ați dat seama, nu-i așa? Cine o subestimează face o greșeală! În general, n-aş fi putut să am liniștea, vizavi de familia mea, dacă nu era ea. Viața este o permanentă zona de luptă. Sǎ am o parteneră ca ea e o adevărată binecuvântare! Declarația asta, în preajma zilei femeii e doar o simplă coincidență.

În Kuala Lumpur e liniște și pace. Singurele lucruri mai stridente, care se aud, câteodată, seara sunt artificii ocazionate de diverse aniversări.

Horia Brenciu si copiii in vacanta

Gașca mea e în deplină siguranță aici. Azi mi-au arătat, pe rând, anumite obiective pe care vor să le viziteze în zilele următoare. Toma și Mina mi-au povestit de o grădinǎ zoo. Maria si Andreea mi-au zis de câteva temple. S-a pronunțat și cuvântul «mall». M-am prefăcut cǎ n-aud bine… Pentru ei, vremea bună va mai continua câteva zile. (…)

Kuala Lumpur nu era deloc în program. Cu toate astea, copiii s-au repliat, s-au mobilizat formidabil și moralul a rămas mereu sus. Am fost departe de zona de conflict și asta ne-a dat o stare relaxată. Am avut parte aici și de ploi puternice, cu tunete și fulgere, dar zâmbetul nu ne-a pierit niciodată.

Dincolo de toate, cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat au fost reacțiile oamenilor. Cunoscuți sau străini, telefoanele noastre au recepționat mesaje formidabile. Le mulțumim frumos pentru asta. E unul dintre câștigurile de suflet, din toată nebunia asta”, a scris Horia Brenciu pe Facebook.

Horia Brenciu va susține ultimul concert public, până în noiembrie

De asemenea, Horia Brenciu a anunțat că va susține concertul de pe 17 martie, care va fi, de altfel, ultimul, până în luna noiembrie.

„Duminică vom fi la Codlea și vom onora, alături de orchestra mea, spectatorii care au și-au cumpărat bilete, iar la Berăria H, de pe 17 martie, cu siguranță îi voi avea alături de mine pe toți ai mei! Va fi ultimul concert public din București, până în noiembrie!

Noi suntem 8 persoane, 6 adulți și 2 copii. Din păcate, n-am găsit, nici acum și nici în următoarele zile, o linie aeriană să aibă încă 7 locuri disponibile. La prima opțiune viabila, n-o să ezit să îi pun pe avion.

Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului. Fiecare familie își știe conjunctura si posibilitățile și face tot ce e posibil să treacă cu bine peste perioada asta. Ideea e ca trebuie să încerci să rămâi pozitiv, în orice situație. Noi am fost norocoși. Nu e deloc ușor, în special dacă ești aproape de tirul unor rachete, dar credința și speranța nu ni le poate nărui nimeni. Cu toții vom ieși mai puternici din asta! Tuturor, multă încredere și dragoste! Doamne ajută! A transmis, pentru ultima oară, Sandokan, celebru tigru malaezian!”, a transmis Horia Brenciu pe contul de socializare.

Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” continuă la Antena 1, dar sub un alt nume. Anunțul făcut de Ruxandra Ion
Stiri Mondene 11:40
Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” continuă la Antena 1, dar sub un alt nume. Anunțul făcut de Ruxandra Ion
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Stiri Mondene 11:07
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
