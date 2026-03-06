Într-un caz recent, mecanicul Leigh Belton a descoperit nu mai puțin de 200 de ghinde înghesuite într-o conductă de admisie a unei mașini Volkswagen Golf, conform Profimedia.

Proprietarul vehiculului observase că mașina pierde din putere și că martorul de motor era aprins, indicând inițial o problemă la turbocompresor.

Leigh Belton a declarat că acesta este al doilea incident de acest fel în decurs de o săptămână, ceea ce este neobișnuit.

Specialistul a adăugat că rozătoarele pot provoca pagube semnificative vehiculelor, mai ales prin rosul cablurilor electrice.

Belton recomandă utilizarea unei benzi anti-rozătoare pentru a proteja cablurile esențiale. Banda conține extract de ardei iute, ceea ce o face neatractivă pentru rozătoare.

