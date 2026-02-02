Două figuri bine-cunoscute ale scenei media din România, Horia Brenciu și Dan Negru, s-au reîntâlnit recent într-un context care îmbină prietenia, amintirile din televiziune și implicarea în proiecte cu impact social. Artistul a ales să împărtășească public momentul, alături de un mesaj amplu și apreciativ adresat prezentatorului TV.

Despre întâlnirea celor doi

În imaginea postată pe Facebook, Horia Brenciu și Dan Negru apar așezați pe scaunele unui avion de linie, într-o atmosferă degajată, specifică finalului unei călătorii. Dan Negru zâmbește larg către cameră, purtând o bluză casual, în timp ce Horia Brenciu, îmbrăcat sport și cu o șapcă pe cap, privește calm obiectivul. În fundal se pot observa alți pasageri, iar cadrul sugerează un zbor aglomerat, dar lipsit de formalitate, cei doi fiind surprinși într-un moment firesc, de prietenie și complicitate.

Horia Brenciu a explicat contextul întâlnirii într-o postare pe Facebook, în care a vorbit atât despre cariera lui Dan Negru, cât și despre proiectul caritabil în care au fost implicați: „El e Dan Negru, unul dintre bătrânii televiziunii din țara asta, expert în prezentare și, evident, în cuvinte. O carieră ca a lui merită mereu multe aprecieri.

Unde au muncit în weekend cei doi

Alături de el si de orchestra mea am fost ieri-seară în apropiere de Rădăuți, la Vicovul de Jos, la Palatul Regal. Suntem la a 3-a colaborare în proiectul de suflet al celor 10.559 de copii ai părintelui Dan Damaschin și răspundem ori de câte ori suntem chemați pentru această idee nobilă.

Mulțumim tuturor celor peste 400 de prieteni care prin gestul lor au adus bucuria mai aproape de copii, în special în perioada asta cu minus în temperaturi și nu numai. Le mulțumim și pentru că au întâmpinat cu entuziasm și momentele muzicale.

Fiecare întâlnire cu Dan Negru e un prilej de rememorare a clipelor petrecute în TVR, dar și ale schimbărilor pe piața media. Și subiectele nu se terminǎ niciodată… 😉 După aterizare am revenit fiecare în sânul familiilor noastre cu povești noi…

Viața ne poartă peste tot în lume și îi suntem recunoscători pentru asta. Tuturor, o săptămână cu bucurii și temperaturi blânde”, a scris Horia Brenciu pe Facebook, duminică.