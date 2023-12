Chiar în ziua de Crăciun, fotbalistul Ianis Hagi și iubita sa, Elena Tănase, și-au jurat iubire eternă în cadrul unei ceremonii emoționante și au spus DA în fața ofițerului Stării Civile. După logodna ce a avut loc în luna iunie a acestui an, cuplul s-a căsătorit civil luni, 25 decembrie.

Evenimentul a avut loc într-un local din nordul Capitalei, unde cei doi îndrăgostiți au organizat o petrecere grandioasă, la care au participat aproximativ 400 de invitați. Printre aceștia s-au numărat membrii familiilor celor doi îndrăgostiți și personalități importante din sportul românesc, precum părinții Simonei Halep, Gică Popescu, Gigi Becali și Gabi Balint.

Invitații au început să își facă prezența începând cu ora 15, iar Pindu, o formație de muzică machedonească, a întreținut atmosfera.

Ianis Hagi a cerut-o în căsătorie pe Elena într-un cadru romantic la Paris, iar acum, la jumătate de an de la momentul logodnei, cei doi au decis să oficializeze relația lor. Ceremonia a fost marcată de eleganță și stil, iar la fel ca în octombrie, Elena Tănase a strălucit într-o rochie de culoare roșie, alegând o variantă lungă pentru această ocazie specială. Ianis a purtat un costum negru impecabil, asortat cu o floare roșie.

„Ne dorim să avem copii sănătoși”

„Vă mulțumim frumos că ați venit aici în ziua de Crăciun. Înseamnă foarte mult pentru noi. Suntem fericiți și norocoși. Am ajuns în ziua de 25 decembrie, ziua de Crăciun, să ne facem cununia civilă. Este un moment unic pentru ambele familii. Ne-au susținut necondiționat încă din prima zi. Le mulțumim și suntem foarte bucuroși și fericiți. Ne dorim să avem copii sănătoși. Până atunci încercăm să ne bucurăm de această seară și toate se vor întâmpla pas cu pas, așa cum s-a întâmplat până acum”, a spus Ianis Hagi pentru CANCAN.RO.

Și a continuat: Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de 1 an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. Calificarea cu echipa națională, dar cununia civilă este ceva unic, ceva ce mi-am dorit de mic copil. Mi-am dorit să-mi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o. Acum am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm, asta este cel mai important. Este un an extraordinar pentru amândoi”.

„Sunt foarte bucuroasă, sunt foarte emoționată. Am ajuns în acest moment important alături de jumătatea mea. Sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă”, a fost reacția Elenei Tănase, după cununie, potrivit Iamsport.

Meniul de la cununia civilă a lui Ianis Hagi

Meniul ales pentru petrecere a fost un adevărat festin tradițional românesc, oferind invitaților o gamă variată de preparate delicioase. Printre acestea s-au numărat pastrama de curcan, brânzeturi, pastrama de porc, cârnați cruzi uscați, piept de pui afumat, tobă de casă, lebăr, jumări servite cu sare și muștar, carne la garniță, chifteluțe din carne de porc, chifteluțe din carne de vită, ruladă de porc și un platou generos de crudități.

Elena Tănase, rochie de 10.000 de dolari pentru cununia civilă

Soția lui Ianis Hagi a ales să poarte în ziua cea mare o rochie roșie spectaculoasă. Elena a optat pentru cununia civilă, aproximativ la fel ca la logodnă, pentru o rochie roșie ca focul, lungă, cu detalii în partea de jos, mulată pe corp, în valoare de circa 10.000 de dolari, achiziționată de la Marchesa.

Cine e Elena Tănase, soția lui Ianis Hagi

În vârstă de 23 de ani, Elena Tănase locuiește în Constanța și este de origine aromână. Aceasta a studiat la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din oraș. Conform informațiilor apărute în presă, viitoarea soție a lui Ianis Hagi provine dintr-o familie înstărită.

Tatăl Elenei Tănase, Dimciu-Palavoti Tănase, este un cunoscut om de afaceri și are businessuri în domeniul construcțiilor, cât și în agricultură. S-a scris și că Gheorghe Hagi e bun prieten cu tatăl ei, marele fost fotbalist ar fi fost surprins la botezul copilului fratelui Elenei Tănase acum ceva vreme.

Povestea de iubire dintre Elena Tănase și Ianis Hagi

Deși formează un cuplu de mult timp, Ianis Hagi și Elena Tănase au postat primele imagini împreună abia în decembrie 2022, atunci au recunoscut oficial că sunt împreună. Ea e în continuare stabilită în România, dar a făcut naveta în Scoția cât de des a putut pentru a se întâlni cu Ianis, potrivit unui interviu de anul trecut al fotbalistului.

„Stau bine cu dragostea. Sunt tânăr. Importantă e și viața privată, dar vreau s-o țin departe. Părerea mea este că partea aceasta o gestionez bine. Vedem în viitor ce va mai fi”, a declarat fiul lui Gheorghe Hagi la DigiSport, în 2021, despre viața personală.

FOTO: Captură Youtube@iamsport, Orange Sport

