Ianna Novac, în vârstă de 35 de ani, a fost prezentă zilele trecute la un eveniment cu soţul ei, tenorul Octavian Dobrotă, şi cu fiica lor.

„Sunt în opt luni şi un pic, voi naşte la sfârşit de iulie sau început de august, că băieţeii sunt mai întârziaţi. Nu mai am pofte la sarcina asta, am poftit la început la pepene roşu. La prima sarcină n-am poftit nimic. Să ştiţi că sunt foarte relaxată, aşa cum am fost şi când am născut-o pe Erika. Nu am pregătit absolut nimic pentru camera micuţului pe care îl va chema Alexandru. Abia aştept să ni se întregească familia”, a spus Ianna, potrivit Click.

