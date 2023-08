„15 ani de când am spus DA…și bine am făcut! Te iubesc enorm și îți mulțumesc pentru toate bunele și pentru toate relele pe care le trecem împreună zi de zi de o viață”, a scris Ileana Badiu pe contul de Facebook.

În urmă cu două săptămâni, cei doi au sărbătorit aniversarea fiului lor, Sasha, care a împlinit 14 ani. „La mulți ani, copil storcit de atâta dragoste, de azi și cu buletin. Îți dorim o viață minunată, plină de întâmplări frumoase, de prieteni minunați, de dorințe împlinite și tone de noroc! Noi suntem cei mai fericiți părinți din lume de 14 ani cu asemenea minune de copil”, a fost mesajul mamei sale, potrivit Unica.

Ce nu ar putea ierta Ileana Badiu în căsnicie

„N-aş putea trece peste lipsa de interes pe care aş putea să o simt de la partenerul meu şi peste infidelitate. Cred că infidelitatea apare când este lipsă de interes. Orice fel de tentaţie ai avea, dacă există interes faţă de partener, nu cedezi”, spunea Ileana Badiu, la emisiunea „Vorbeşte lumea”. Din dragoste, Ileana Badiu a făcut vreme de 11 ani naveta între România și Germania. Se vedeau mai mult în weekend, dar acest proces le-a întărit și mai mult relația.

„De la început eu am înţeles că soţul meu are un parcurs de făcut, n-am ştiut că va dura 11 ani, n-am ştiut că vom avea un copil, dar mi-am asumat treaba asta. N-am perceput-o ca pe un sacrificiu. Lucrurile au fost discutate de la început şi am înţeles că pentru parcursul lui profesional este bine să stea în Germania. Acum este frumos că ne-am dezvoltat împreună.

Am făcut o casă împreună, am plantat un copac, am făcut un copil, este o viaţă de om pe care am trecut-o împreună, iar parcursul ăsta comun schimbă total lucrurile. Importantă este construcţia, ca să nu se dezbine un cuplu”, mai spunea ea.

