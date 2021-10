Ilie Năstase a spus ce face cu banii de pe chiria de la Brigitte Pastramă, fosta soție. „E o confuzie la mijloc”

Fostul jucător de tenis în vârstă de 75 de ani a declarat pentru impact.ro că nici nu se atinge de acei bani. Sumele respective intră în conturile fundației care îi poartă numele.

„În conturile mele, personale, nu intră și nu a intrat niciun ban de la fosta mea soție. E o confuzie la mijloc, fiindcă ea plătește într-adevăr o chirie, dar în conturile fundației ce-mi poartă numele. Atât și nimic mai mult!

Cu banii respectivi care se dau fundației ce-mi poartă numele se susțin diverse programe de tenis pentru copii. Și nu doar dintr-o singură sursă. Dar nu sunt la curent cu această chestiune, așa că nu vă pot da lămuriri. Nici măcar nu știu pentru ce se plătește acea chirie, fiindcă nu e direct treaba mea”, a declarat Ilie Năstase.

Ce chirie îi plătește lunar Brigitte Pastramă lui Ilie Năstase

Brigitte Pastramă este foarte implicată în afacerea cu sala de evenimente pentru copii pe care o are, însă puțini știu că ea îi plătește chirie lui Ilie Năstase pentru acel local. Recent s-a speculat că ea și soțul ei, Florin Pastramă, ar avea probleme cu banii, însă aceasta a infirmat aceste zvonuri.

În afacerea pe care o are, Brigitte Pastramă a declarat că a investit aproximativ 100.000 de euro și a cumpărat lucruri noi pentru local. În urmă cu câteva luni, fosta soție a lui Ilie Năstase a avut probleme cu angajații, însă se pare că totul s-a rezolvat.

„Nu suntem cu banii la pământ, cum s-a spus! Am cumpărat mai nou și câteva mii de animale electronice pentru locul de joacă, am luat decorul direct de la sursă. Am băgat vreo 100.000 de euro acum în afacere. Pot să-mi plătesc angajații, pot să-i plătesc lui Ilie la timp chiria.

Acum am o echipă foarte bună și nu vreau să-i pierd. Dar trebuie să recunosc că noi câștigăm în perioada asta mai mult din imobiliarele lui Florin, care merg foarte bine”, a declarat Brigitte, la „Xtra Night Show”.

