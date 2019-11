De Daria Maria Diaconu,

Ilinca Vandici a scos la iveală amănunte mai puțin cunoscute din trecutul său. Aceasta a vorbit despre viața sa sentimentală și a mărturisit că a avut și iubiți pe care i-a întreținut, potrivit okmagazine.ro.

„S-a întâmplat şi asta, dar lumea nu ştie şi nu e o problemă. Când era vorba de iubire, de înţelegere şi de respect, nu mă deranja treaba asta. Mi se părea absolut normal ca dacă eu muncesc şi am posibilitatea să te ajut, te ajut fără probleme, că tu poate ai o pasă proastă sau o perioadă. Şi mi s-a întâmplat asta, chiar de două ori!”, a declarat vedeta de televiziujne, potrivit sursei citate.

Prezentatoarea TV a oferit detalii și despre poveștile de dragoste pe care le-a trăit.

„Eu nu eram genul care ieşeam în oraş, care mergeam în cluburi… Tânără fiind, căutam iubirea şi preferam să mă ţii în braţe, decât să mă scoţi în oraş nu ştiu unde să-mi dai să mănânc foie gras, pentru că nu mă interesa lucrul ăsta.

Am avut nişte relaţii superbe, cu nişte băieţi extraordinari, cu care m-am iubit, am trăit lucruri extraordinar de profunde. Dar contează stilul de viaţă şi modul de viaţă cu care te-ai obişnuit şi cu care ai crescut. Eu provin dintr-o familie nu ultra-bogată, dar o familie în care nu mi-a lipsit absolut nimic, unde am avut întotdeauna parte de absolut tot ce mi-am dorit, am fost sprijinită de părinţii mei, inclusiv când m-am mutat la Bucureşti. M-au mutat cu chirie, m-au transferat la liceu, îmi dădeau bani în fiecare lună.

Şi atunci am fost obişnuită cu stilul ăsta de viaţă în care să nu-mi lipsească nimic, în care ieşeam în fiecare zi să mănânc în oraş, pentru că aveam susţinerea părinţilor mei să fac asta.

Şi-atunci era normal ca, în momentul în care îmi căutam un iubit, căutam să fie de acelaşi nivel. Nu puteam să-mi caut un iubit care să mă plimbe cu tramvaiul, când eu mă plimbam cu maşina personală”, a mai spus Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi din țară. Prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru prima oară în vara anului 2017, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Zian. Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu.

