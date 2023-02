Ilinca Vandici a botezat un băiețel. Fanii i-au pus întrebări după ce Andrei Neacșu nu a apărut alături de ea: „Nașul unde este?”

Achim Dimitrie e băiețelul pe care Ilinca Vandici l-a botezat. Vedeta de la Kanal D a apărut prima oară cu micuțul la biserică, acolo unde prezentatoarea a făcut furori cu ținuta aleasă. A îmbrăcat un costum alb, foarte elegant și foarte decoltat, la care a avut o coafură simplă, o coadă pe spate și drept accesorii o pereche de cercei prețioși.

Ilinca Vandici l-a ținut pe finuțul ei în brațe pe toată perioada slujbei, tot ea a și citit Crezul, după cum e obiceiul la ceremonie. Ulterior, de la biserică, invitații s-au îndreptat spre restaurant, unde a avut loc petrecerea. Acolo, prezentatoarea s-a schimbat, a purtat o rochie neagră.

După eveniment, ea a distribuit pe rețelele de socializare imagini, dar și un mesaj pentru micuțul botezat.„Să fii binecuvântat, dragul meu Achim Dimitrie! ❤️?? Să ai o viață liniștita, frumoasă, ușoară, să te bucuri de toate darurile pe care ți le da Dumnezeu și să te înconjori doar de oameni care să te ajute să evoluezi în fiecare zi! Te iubește nașa!”, a transmis Ilinca Vandici.

Fanii prezentatoarei au analizat imaginile și au observat că Andrei Neacșu, soțul vedetei, nu apare în fotografii, așa că i-au pus mai multe întrebări. „Și nașul unde e? (…) Nașul unde este? (…) Asta mă gândeam și eu! (…) Eee nu o judec, nu mă interesează, era așa o întrebare. (…) De ce citești tu Crezul? La băieți știam ca nasul trebuie sa-l citească…”, au comentat urmăritorii vedetei, pe Facebook și Instagram. Ea nu le-a răspuns până acum.

La secțiunea Instastory, Ilinca Vandici a arătat însă imagini și clipuri video cu Zian, băiețelul ei, la eveniment.

„Soțul e pe primul loc în viața mea”

În anul 2017, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit. Decizia au luat-o la doar câteva luni de relație, după ce Zian, fiul lor, a venit pe lume. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”, spunea acum ceva vreme că e împlinită atât pe plan profesional, cât și personal. E una dintre cele mai apreciate personalități publice. Cu toate acestea, unele femei o și atacă. Astfel, Denisa Rifai a întrebat-o de ce se întâmplă asta, iar ea a dezvăluit.

„Pentru că nu pot avea ce am eu. Pentru că ce am eu e greu de obținut. Și atunci, e mai ușor să ataci, decât să te dai un pas în spate și să apreciezi. Pentru că cel mai ușor lucru în lumea asta e să mănânci oameni. Pentru că cel mai frumos lucru pe care-l poți face pentru sufletul tău este să nu-i mănânci, să-i înțelegi și să-i apreciezi.”, a explicat ea la Kanal D.

Întrebată ce are, de fapt ea, Ilinca Vandici a mărturisit: „Tot, tot. Cariera mea, familia mea, corpul meu. Tot. Absolut tot. Crezi că mie îmi vine ușor să mă duc, o dată la două zile, la sală? Poate sunt obosită, poate nu am chef. Trag de mine și muncesc. Astfel am ajuns la forma la care sunt astăzi. Crezi că mie mi-e ușor să reușesc, în permanență, să creez un echilibru între cariera mea, între viața mea de familie, pentru că Zian are nevoi. Pe lângă nevoile lui, eu vreau să îi dau mai mult decât am primit eu.

Pe lângă asta mai e și Andrei, pe care eu nu-l uit niciodată. Prima oară în viața mea a fost Andrei. Indiferent ce s-ar întâmpla, el rămâne pe primul loc în viața mea. Noi doi împreună facem un cuplu pentru copilul nostru. Zian nu îi va lua locul și nu i-l va lua niciodată. Andrei este pe primul loc în viața mea. Orele pe care le petrec la filmări, evenimentele pe care le am, job-urile extra-televiziune, business-ul meu online, toate necesită timp. La un moment dat simt că fiecare vrea câte o bucățică din mine și simt că efectiv mă sfâșii și mă rup în bucăți. Și sunt perioade din an în care simt asta, ajung la un stadiu de oboseală extenuantă.”, a mai declarat vedeta la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

