Ilinca Vandici a cerut sprijinul părinților și după ce s-a angajat în televiziune. A dat tot salariul pe o pereche de sandale!

De Andreea Romaniuc Archip,

Vedeta Kanal D recunoaște că are slăbiciuni pentru accesorii și pantofi, în care investește constant. Memorabilă rămâne o întâmplare de la începuturile ei în televiziune, când a făcut o fixație pentru o pereche de încălțăminte, care avea un preț piperat, peste bugetul ei de la acea vreme.

„Aveam 19 ani când mi-am cumpărat prima pereche de sandale de firmă, chiar din primul salariu. Era un magazin pe Calea Victoriei și țin minte și acum că am văzut vreo trei modele acolo. Eram leșinată, pentru că asta e pasiunea mea. Cu primii bani pe care i-am câștigat m-am dus și mi-am cumpărat acea pereche de sandale. Nu mă întreba cum am trăit restul lunii, dar sandalele le-am cumpărat”, a declarat, pentru Libertatea, Ilinca Vandici.

Vedeta le este recunoscătoare părinților (n.r. – tatăl ei a decedat) care i-au acordat suport financiar de fiecare dată când rămânea fără finanțe. „Până să lucrez în televiziune nu am avut nici un job. Ei au fost singurii care m-au susținut, inclusiv după ce am început să muncesc, întrucât câștigam puțin. Întotdeauna pe sfârșit de lună dădeam telefon acasă: „Alo, fiți drăguți, mai am și eu nevoie!”. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de părinți care mi-au oferit întotdeauna absolut tot ce am avut nevoie”, ne-a mai spus ea.

Foto: Facebook