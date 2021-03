E prezentatoare la Kanal D, e persoană publică, e soție și e mamă. Ilinca Vandici nu uită niciodată de propria persoană și e tare atentă la imaginea sa. Vrea să arate perfect pe sticlă, dar și pe rețelele de socializare. De ani buni face sport, are un corp tonifiat și bine sculptat, dar a recunoscut acum că a călcat în repetate rânduri și în cabinetul medicului estetician.

În urmă cu ceva vreme ea dezvăluia că și-a făcut o intervenție estetică la nivelul feței, dar acum prezentatoarea a dat cărțile pe față. A povestit în mediul online câte operații estetice are.

„Da, e singura operație estetică pe care o am (n.r. operația de mărire a bustului). Am simțit nevoia după ce am născut de o îmbunătățire. Și mi-am luat inima în dinți și am făcut asta. Nu m-a durut absolut deloc. Dar operațiile acestea nu aș vrea să cred că sunt indispensabile. Ci că sunt un moft, că sunt la modă, și a treia categorie, în care sunt și eu, femeile care vor să facă asta pentru ele, pentru a se simți mai bine în pielea lor”, a spus ea pe rețelele de socializare când a fost întrebată despre schimbările de ordin fizic pe care le-a făcut.

Ea a adăugat că implantul mamar l-a făcut pe viață și a costat 5.500 de euro.

Și-a făcut și intervenții estetice

Prezentatoarea de la Kanal D nu s-a ferit să spună că și la nivelul feței și-a făcut câteva transformări. Meidicul i-a recomandat botoxul și acidul hialuronic.

„Deci am operația de implant mamar și botoxul din frunte și acidul hialuronic din buze”, a mai adăugat vedeta.

Ilinca Vandici are deviație de sept

Vedeta a dezvăluit că are deviație de sept și ar trebuie să se opereze la nas, însă îi este teamă.

„Eu am deviație de sept și îmi e frică de mor. Ar trebui să îmi fac operație. Pentru că te învinețești, pentru că te doare. O prietenă chiar și-a făcut operația aceasta acum trei sau patru zile, dar s-a umflat și s-a învinețit, dar nu o doare și durează puțin recuperarea”.

