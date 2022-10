Într-un interviu pentru CANCAN, Ilinca Vandici a povestit despre începuturile carierei sale. Lucra de doar trei luni în televiziune, iar prietena ei care la vremea respectivă lucra la B1 TV, Livia Dilă, o invitase să meargă împreună la un eveniment monden. Când au ajuns acolo și s-au pozat la panou, fotografii au rugat-o să se dea la o parte să o fotografieze doar pe Livia. Din acel moment, Ilinca s-a ambiționat să muncească până va deveni celebră.

„Asta nu s-a întâmplat, pentru că am știut dintotdeauna ce îmi doresc, sunt o tipă foarte puternică, sunt un om care a muncit enorm, pentru că am avut un țel, am avut un scop, am avut un vis și am vrut să fac tot ce pot eu mai bine în demersul acesta. A fost un moment, cred că lucram de vreo trei luni în televiziune și am fost invitată la un eveniment monden, dar genul acela de eveniment monden cu ușile închise, la care aveau acces doar vedetele de top.

Cu Livia Dilă eram, colega mea din B1 TV de la momentul respectiv. Și țin minte că Livia m-a întrebat: „Vrei să mergi cu mine la eveniment?”. Eu cu moda de mică, se pupa perfect, deci m-am dus. Și acum, panoul cu poze. Și-a făcut Livia poze și Livia mi-a făcut semn să facem poze împreună. Și m-am dus și eu să fac poză cu Livia. Și fotografii au făcut o poză, două, după care mi-au făcut semn: „Dă-te puțin la o parte, că vrem să facem poză cu Livia!”…

Aici e cheia, dacă vrei. Ăla a fost momentul în care am zis: „O să muncesc atât de mult, o să fac atât de bine meseria pe care mi-am ales-o, încât peste un an, doi sau cinci, vor vrea ei ca eu să stau să facă poze cu mine și poate atunci aleg eu dacă mai fac poze sau nu!”. Ca adolescent, asta am gândit la momentul respectiv și mi se pare că am reușit asta!”, a povestit prezentatoarea de la Kanal D.

„Asta este viața falsă pe care o expunem”

De asemenea, vedeta a vorbit și despre viața falsă care este expusă pe rețelele de socializare. Ilinca Vandici își dorește să ajute tinerii să se arate așa cum sunt ei.

„Asta este viața falsă pe care o expunem, sau o expun, sau unii aleg să o expună. Și da, mi se pare că e o reală problemă, asta încerc să fac și în cadrul proiectului „Te ascult”, să vedem viața reală, exact așa cum este ea, cu problemele ei.

Vorbeam cu cineva la un moment dat și îmi spunea că rata adolescenților din întreaga lume care se sinucid din cauza faptului că văd un anumit stil de viață pe rețelele de socializare, nu ajung la el și atunci intră în depresie și ajung la sinucidere, este foarte mare.

Tocmai de aceea militez și îmi doresc din suflet să am cât mai mulți oameni în jurul meu care să se arate exact așa cum sunt ei! Care-i problema dacă am îmbătrânit, care-i problema dacă am un rid sau două sau cinci? Care-i problema dacă am 40 de ani, care-i problema dacă sunt obosită, care-i problema dacă plâng? Care-i problema dacă sufăr, dacă-s tristă? Lucrurile astea normale nu mai sunt normale!”, a spus aceasta în cadrul interviului.

