Ilinca Vandici a recunoscut că nu înțelege de ce relațiile în care bărbații sunt mult mai în vârstă decât partenerele lor sunt considerate reușite, în timp ce femeile sunt mult mai aspru judecate pentru alegeri similare.

Teo Trandafir a completat, admirând frumusețea noii partenere a lui CRBL, dar nu a ezitat să-l taxeze pe artist pentru rapiditatea cu care și-a refăcut viața amoroasă.

CRBL și Elena Viscu au anunțat divorțul la începutul lunii aprilie, după 16 ani de căsnicie. La doar o lună după despărțire, CRBL a fost surprins de paparazzi în compania Olgăi, cu care a apărut și la festivalul Neversea, dar și la alte evenimente de gen, semn că relația lor este destul de serioasă.

„N-am înțeles un lucru. Presupusa iubită este mai mică cu 22 de ani”, a spus llinca Vandici, în timpul emisiunii ei de la Kanal D2.

„Avea 65 dacă era mai mare”, a adăugat Teo Trandafir.

„E superbă. Am impresia că este din Republica Moldova. Femeia este superbă. Eu altceva vreau să supun atenției. De ce la bărbați este absolut normal și absolut frumos, ba e și pe principiul – Bravo, prietene, 20 de ani mai tânără, bravo – Nu e o problemă.

Este o chestiune de mândrie, dar dacă o femeie e mai bătrână cu 5, 6, 10, 12 ani își găsește un iubit mai tânăr, de exemplu, Romanița Iovan. De ce femeile sunt blamate pentru treaba asta? – A, uite-o pe aia bătrână, și-a găsit băiat tânăr, dar ce vorbesc? Îi face masaj noaptea la tălpițe? O dor șalele?

Recomandări Motivul pentru care Tribunalul București a suspendat procesul lui Liviu Dragnea. Inculpații din dosarul Tel Drum au criticat „ingerințe” ale SRI în viața privată

De ce la bărbați este o chestiune de mândrie? E posibil, nimeni nu are nimic de comentat, ba dimpotrivă. Și la femei este o chestiune peiorativă total. Ele sunt judecate, blamate. Cumva n-au voie. Mi se pare foarte tare”, a mai spus Ilinca Vandici.

„De când a inventat Dumnezeu bărbatul, el e obișnuit să vâneze. Până și astăzi, bărbații trăiesc mai puțin. Ce spui tu e recomandat”, a spus Teo Trandafir.

„O femeie matură nu știe să înțeleagă un bărbat, să-l ajute să evolueze”, a subliniat Ilinca.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cine este Olga, presupusa iubită a lui CRBL

Presupusa iubită a lui CRBL are 23 de ani și este din Republica Moldova. Olga Guțanu, finalistă la un concurs de miss la Bușteni, în 2022, este fotomodel și este foarte activă pe rețelele de socializare.

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie, iar anunțul a fost făcut de aceștia în mediul online. Ei nu au vorbit despre motivele care au dus la ruptură, însă au mărturisit că au reflectat profund asupra situației, înainte de a lua această decizie importantă.

Recomandări INTERVIU. Sabin Ciornea, asistentul europarlamentarei Carmen Avram: „Mi-a luat săptămâni să mă descurc pe drumul de la intrarea în Parlamentul European până la biroul în care lucram”

Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea „Power Couple”. Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă, de-a lungul anilor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News