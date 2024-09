Ilona a plecat cu soțul ei în vacanță timp de o lună, după nuntă, iar acum este pregătită pentru noi proiecte profesionale. A vorbit cu emoție despre cel mai important eveniment al vieții sale.

„A fost o vară emoționantă. M-am căsătorit, am făcut o nuntă foarte mică. (…) Nu cred că se schimbă nimic, depinde cum privești lucrurile și cum discuți cu partenerul tău. Eu am vrut să fac asta pentru că, nu am visat niciodată să fiu mireasă, dar de data aceasta am hotărât cu Andrei că mi-ar plăcea”, a declarat Ilona Brezoianu, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Ilona Brezoianu a mărturisit că se vede mamă în viitor și a spus că și-a dori să aibă o fetiță, însă nu știe ce se va întâmpla în viitor. Dacă va apărea în viața ei și a soțului ei, va fi așteptat cu dragoste și nerăbdare.

„Nu știu ce să spun, dacă o fi să fie e cu bucurie. Nu zic nu, dar nici nu poți să prezici așa ceva. Nu e nimic, dacă e ceva vă spun. Mi-ar plăcea fetiță, recunosc, mi-ar plăcea o fetiță”, a declarat Ilona Brezoianu, potrivit sursei citate mai sus.

La o lună de la cununia civilă au făcut nunta

În luna iunie, Ilona și partenerul ei, pe care l-a ținut mult timp departe de ochii curioșilor, au făcut cununia civilă.

„Nu a durat mult să organizăm. A fost ceva extrem de restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni și cam atât, adică nu a fost o mare desfășurare de forțe. Am mers după la un restaurant și cam asta a fost tot (…) Am stabilit din timp, cam de o lună am pus ceremonia asta pentru că nu poți să stabilești spontan.

Când am stabilit data a fost acum o lună, ca să găsim un loc care să ne avantajeze. Erau toate programările de dimineață, iar noi am vrut un pic mai târziu și atunci nu a fost așa ceva nu știu planificat cu mult timp înainte. Aveam de gând să facem asta, dar nu știam exact când”, a declarat Ilona Brezoianu la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

