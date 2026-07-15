Miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, are loc a doua semifinală a Cupei Mondiale 2026: Anglia – Argentina, care va putea fi urmărită în direct pe Antena 1. Câștigătoarea o va înfrunta în finală pe Spania, care a învins Franța cu 2-0 în cealaltă semifinală.

Parcursul lor până în semifinală

Drumul celor două naționale până în această fază a competiției a fost presărat cu momente grele. Anglia, aflată acum sub comanda tactică a lui Thomas Tuchel, a început parcursul din grupe cu o victorie solidă împotriva Croației (4-2), o remiză albă cu Ghana (0-0) și un succes ceva mai greu decât o arată scorul cu Panama (2-0). În fazele eliminatorii, selecționata „Three Lions” a trecut pe rând, la limită, de Republica Democratică Congo (2-1), Mexic (3-2) și, în cele din urmă, de Norvegia, după un meci decis în prelungiri, scor 2-1.

De partea cealaltă, Argentina lui Lionel Scaloni a avut o fază a grupelor impecabilă, obținând punctaj maxim după victoriile clare cu Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1). Totuși, în meciurile eliminatorii, „Pumele” au tremurat serios pentru calificare. Ei au trecut cu mari emoții, după prelungiri, de revelația Capul Verde, au învins Egiptul cu un spectaculos 3-2 și au eliminat Elveția, din nou după prelungiri.

O istorie de rivalitate

Istoria meciurilor directe dintre cele două țări oferă un fundal dramatic pentru meciul de miercuri seară. Din cele 14 confruntări oficiale de până acum, englezii au reușit să se impună de șase ori, argentinienii au bifat trei succese, iar alte cinci partide s-au încheiat la egalitate.

Memoria colectivă a fotbalului păstrează însă vie imaginea din sferturile de finală ale Mondialului din 1986, când legendarul Diego Maradona a marcat două goluri care au intrat în istorie: cel înscris trișând cu „mâna lui Dumnezeu” și, doar câteva minute mai târziu, „Golul Secolului”, după o cursă genială în care a driblat aproape întreaga echipă a Angliei. Duelurile lor la turneele finale au continuat să scrie istorie, de la succesul englezilor din 1962 și 1966, până la calificarea dramatică a Argentinei la penalty-uri în 1998 sau revanșa Angliei din 2002.

Lionel Messi, actualul lider și simbol al Argentinei, a mărturisit înaintea partidei că este un duel extrem de special pentru el. Messi a subliniat că, deși a jucat de-a lungul carierei sale împotriva aproape tuturor marilor echipe ale lumii, este pentru prima dată când întâlnește naționala Angliei pe gazon.

Geniul lui Messi versus forța colectivă a englezilor

Din punct de vedere al formei sportive, confruntarea de miercuri aduce față în față filosofii de joc complet diferite. Argentina este purtată spre marea finală de un Lionel Messi aflat într-o formă de grație absolută, starul argentinian având deja în palmares opt goluri și două pase decisive la această ediție a Cupei Mondiale.

În tabăra opusă, forța ofensivă a Angliei este concentrată în jurul a două nume mari din fotbalul european. Jude Bellingham și Harry Kane împart titlul de golgheteri ai echipei lui Thomas Tuchel la acest turneu final, ambii reușind să marcheze câte șase goluri cruciale. Dependența englezilor de sclipirile celor doi este evidentă, singurul fotbalist care a mai reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj pentru naționala Albionului la această Cupă Mondială fiind atacantul Marcus Rashford. Rămâne de văzut dacă pragmatismul lui Tuchel va reuși să blocheze din drumul spre trofeu ultimul dans mondial al lui Lionel Messi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce face și cum arată acum Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA. După valul de controverse care a zguduit România, viața ei s-a schimbat radical peste Ocean! Ce a ieșit la iveală și cum arată acum
Viva.ro
Ce face și cum arată acum Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA. După valul de controverse care a zguduit România, viața ei s-a schimbat radical peste Ocean! Ce a ieșit la iveală și cum arată acum
Ultima oră / E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva!
Unica.ro
Ultima oră / E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva!
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
GSP.RO
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
Starul lui Liverpool a făcut show la nunta „ca în România”
GSP.RO
Starul lui Liverpool a făcut show la nunta „ca în România”
Parteneri
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Libertateapentrufemei.ro
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Avantaje.ro
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Guvernul Bolojan a fost obligat în primă instanță să desecretizeze informații despre ajutoarele militare pentru Ucraina: „Provin din bani publici”
Știri România 14 iul.
Guvernul Bolojan a fost obligat în primă instanță să desecretizeze informații despre ajutoarele militare pentru Ucraina: „Provin din bani publici”
Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Politică 14 iul.
Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Parteneri
Atac spectaculos în Marea Neagră. Ucrainenii au scufundat nava rusă „Izumrud”, implicată în incidentul din strâmtoarea Kerci
Adevarul.ro
Atac spectaculos în Marea Neagră. Ucrainenii au scufundat nava rusă „Izumrud”, implicată în incidentul din strâmtoarea Kerci
Adrian Mutu l-a făcut praf după Franța – Spania 0-2: „A fost sub orice critică! Jucător de Liga 2!”
Fanatik.ro
Adrian Mutu l-a făcut praf după Franța – Spania 0-2: „A fost sub orice critică! Jucător de Liga 2!”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Ce se va întâmpla cu matinalul „Super Neatza” cu Răzvan şi Dani, de la Antena 1. Anunțul făcut de producători
Stiri Mondene 14 iul.
Ce se va întâmpla cu matinalul „Super Neatza” cu Răzvan şi Dani, de la Antena 1. Anunțul făcut de producători
ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Lista bunurilor care urmează să fie valorificate
Stiri Mondene 14 iul.
ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Lista bunurilor care urmează să fie valorificate
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
ObservatorNews.ro
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
Parteneri
China interzice iubiții virtuali pentru minori
Mediafax.ro
China interzice iubiții virtuali pentru minori
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
O singură zodie își schimbă viața până la finalul lunii iulie. Norocul o urmărește la fiecare pas
Redactia.ro
O singură zodie își schimbă viața până la finalul lunii iulie. Norocul o urmărește la fiecare pas
Cine sunt cei doi alpiniști români găsiți morți în Alpii italieni. Emil și Cornel au căzut într-o crevasă la aproximativ 3.700 de metri altitudine
KanalD.ro
Cine sunt cei doi alpiniști români găsiți morți în Alpii italieni. Emil și Cornel au căzut într-o crevasă la aproximativ 3.700 de metri altitudine

Politic

Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Politică 14 iul.
Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Nicușor Dan explică de ce nu mai desemnează un nou premier și ce variantă de guvern are șanse, „de principiu”
Politică 14 iul.
Nicușor Dan explică de ce nu mai desemnează un nou premier și ce variantă de guvern are șanse, „de principiu”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor
Fanatik.ro
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor
„Răzbunarea este inevitabilă”: Ucraina a scufundat o navă rusească implicată într-un atac
Spotmedia.ro
„Răzbunarea este inevitabilă”: Ucraina a scufundat o navă rusească implicată într-un atac