Miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, are loc a doua semifinală a Cupei Mondiale 2026: Anglia – Argentina, care va putea fi urmărită în direct pe Antena 1. Câștigătoarea o va înfrunta în finală pe Spania, care a învins Franța cu 2-0 în cealaltă semifinală.

Parcursul lor până în semifinală

Drumul celor două naționale până în această fază a competiției a fost presărat cu momente grele. Anglia, aflată acum sub comanda tactică a lui Thomas Tuchel, a început parcursul din grupe cu o victorie solidă împotriva Croației (4-2), o remiză albă cu Ghana (0-0) și un succes ceva mai greu decât o arată scorul cu Panama (2-0). În fazele eliminatorii, selecționata „Three Lions” a trecut pe rând, la limită, de Republica Democratică Congo (2-1), Mexic (3-2) și, în cele din urmă, de Norvegia, după un meci decis în prelungiri, scor 2-1.

De partea cealaltă, Argentina lui Lionel Scaloni a avut o fază a grupelor impecabilă, obținând punctaj maxim după victoriile clare cu Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1). Totuși, în meciurile eliminatorii, „Pumele” au tremurat serios pentru calificare. Ei au trecut cu mari emoții, după prelungiri, de revelația Capul Verde, au învins Egiptul cu un spectaculos 3-2 și au eliminat Elveția, din nou după prelungiri.

O istorie de rivalitate

Istoria meciurilor directe dintre cele două țări oferă un fundal dramatic pentru meciul de miercuri seară. Din cele 14 confruntări oficiale de până acum, englezii au reușit să se impună de șase ori, argentinienii au bifat trei succese, iar alte cinci partide s-au încheiat la egalitate.

Memoria colectivă a fotbalului păstrează însă vie imaginea din sferturile de finală ale Mondialului din 1986, când legendarul Diego Maradona a marcat două goluri care au intrat în istorie: cel înscris trișând cu „mâna lui Dumnezeu” și, doar câteva minute mai târziu, „Golul Secolului”, după o cursă genială în care a driblat aproape întreaga echipă a Angliei. Duelurile lor la turneele finale au continuat să scrie istorie, de la succesul englezilor din 1962 și 1966, până la calificarea dramatică a Argentinei la penalty-uri în 1998 sau revanșa Angliei din 2002.

Lionel Messi, actualul lider și simbol al Argentinei, a mărturisit înaintea partidei că este un duel extrem de special pentru el. Messi a subliniat că, deși a jucat de-a lungul carierei sale împotriva aproape tuturor marilor echipe ale lumii, este pentru prima dată când întâlnește naționala Angliei pe gazon.

Geniul lui Messi versus forța colectivă a englezilor

Din punct de vedere al formei sportive, confruntarea de miercuri aduce față în față filosofii de joc complet diferite. Argentina este purtată spre marea finală de un Lionel Messi aflat într-o formă de grație absolută, starul argentinian având deja în palmares opt goluri și două pase decisive la această ediție a Cupei Mondiale.

În tabăra opusă, forța ofensivă a Angliei este concentrată în jurul a două nume mari din fotbalul european. Jude Bellingham și Harry Kane împart titlul de golgheteri ai echipei lui Thomas Tuchel la acest turneu final, ambii reușind să marcheze câte șase goluri cruciale. Dependența englezilor de sclipirile celor doi este evidentă, singurul fotbalist care a mai reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj pentru naționala Albionului la această Cupă Mondială fiind atacantul Marcus Rashford. Rămâne de văzut dacă pragmatismul lui Tuchel va reuși să blocheze din drumul spre trofeu ultimul dans mondial al lui Lionel Messi.

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