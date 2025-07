Într-o fotografie elegantă, publicată chiar de Dan Capatos pe contul său oficial de Instagram, Monica Capatos strălucește la propriu și la figurat. Îmbrăcată într-o rochie spectaculoasă, argintie, plină de paiete, Monica zâmbește cald către obiectiv, într-un cadru festiv, plin de lumină și rafinament. Bijuteriile fine, machiajul discret și atitudinea relaxată completează perfect imaginea unei femei rafinate și echilibrate.

Dan Capatos, mesaj pentru soția sărbătorită

Cu ocazia acestei zile speciale, Dan Capatos i-a transmis un mesaj simplu, dar plin de iubire: „La mulți ani, @monica_capatos!!! Petrecerea continuă! ♥️♥️♥️”. Mesajul a fost primit cu entuziasm de fani, care i-au felicitat pe cei doi pentru discreția și stabilitatea pe care o afișează de-a lungul anilor.

Deși preferă să rămână departe de reflectoare, Monica Capatos este o prezență constantă în viața celebrului prezentator. Este cunoscut faptul că cei doi formează un cuplu solid de mulți ani, iar discreția Monicăi a contribuit la păstrarea unei relații echilibrate, ferită de scandaluri sau expunere excesivă. Monica este și ea jurnalist de profesie.

Cum și-a cunoscut Dan Capatos soția

Cei doi sunt părinții unui băiat și formează o familie frumoasă și unită. Dan Capatos a povestit în trecut cum a început relația lor: s-au cunoscut în redacția unui ziar care nu a mai apărut, într-o perioadă în care amândoi erau în alte relații. Totuși, destinul i-a adus împreună, iar acum sunt fericiți împreună, atât la bine, cât și la greu.

„Ne-am cunoscut şi mai departe a trebuit să vedem cum facem. Eram fiecare prinşi în altă relaţie şi a trebuit să renunţăm la relaţiile respective pentru a forma o familie. Singurul dezavantaj era că ea trebuia să se căsătorească în scurt timp. Avea nunta şi a trebuit să o anuleze. Mă gândesc că ne-or fi iertat oamenii ăia. Sau pe ea, că pe mine nu cred. Oamenii aceia pe care i-a încurcat atunci. 20 de ani. Nu i-am promis niciodată măcar că vom rămâne până la final. Nu-mi place să fac promisiuni de genul ăsta. Am zis încă de la început că se poate întâmpla orice, dar trebuie să o luăm cu paşi mici. În paşi mici am ajuns la 20 de ani”, povestea Dan Capatos, cu ceva vreme în urmă, la Antena Stars.

Băiatul lui Dan Capatos joacă tenis de performanță

Dan Capatos e căsătorit de peste 20 de ani, iar rodul iubirii dintre el și soția Monica e Andrei. Băiatul are 14 ani este campion la tenis. El este înscris la Dinamo, clubul sportiv de suflet al tatălui său, și se află pe locul 52 în topul FRT (Federația Română de Tenis).

Pentru prima oară, băiatul a apărut la TV acum aproximativ un an, a acordat un interviu pentru „Showbiz Report”. Spune că joacă tenis cu pasiune și că se antrenează zilnic pentru a deveni din ce în ce mai bun. „Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune.

Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT. Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos pentru Antena Stars.

Andrei are un program bine pus la punct. Are grijă să respecte orele de masă, la care evită prăjelile, dar și antrenamente. Școala e pe primul loc pentru el, iar mai apoi tenisul. „Încercăm să evităm prăjelile. Dimineața am antrenament de la 9 la 10.30, pe urmă am școală 5-6 ore, iar apoi meditații sau pregătire fizică. Școala este pe primul loc și după aia tenisul. Mama și tata sunt acolo la fiecare meci. M-am antrenat cu tata, dă foarte bine”, a mai povestit Andrei.