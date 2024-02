Florin Piersic s-a căsătorit în anii 60 cu actrița Tatiana Iekel. Din căsnicia lor a rezultat primul copil al actorului, Florin Piersic junior, care a îmbrățișat pasiunea tatălui său pentru actorie. A doua soție a lui Florin Piersic a fost Anna Széles, care i-a dăruit al doilea fiu, Daniel. În anul 1993, marele actor s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Anna Török, femeia care îi este alături și în prezent.

Florin Piersic și Anna Török s-au cunoscut în anul 1986, în avion, iar marele actor a simțit că aceasta este femeia potrivită pentru el. În anul 1993 a cerut-o în căsătorie, iar de atunci sunt de nedespărțit, chiar dacă diferența de vârstă dintre ei este destul de mare. Între cei doi există o diferență de 8 ani, Anna Török având 80 de ani, iar Florin Piersic 88 de ani. Soția lui Florin Piersic este de profesie contabil și a rămas departe de lumea mondenă. Aceștia au o cabană lângă Cluj, acolo unde le place să se relaxeze în timpul liber și să stea departe de aglomerația din Capitală.

Pe 27 ianuarie, Florin Piersic a împlinit 88 ani și a urcat pe scenă cu spectacolul „Străini în noapte“ la Constanța. Marele actor fost întâmpinat și de fostul ministru secretar de stat, Ion Antonescu, la un hotel din București. Deși este o prezență discretă, Anna Török a fost alături de soțul ei la evenimentul organizat cu ocazia zilei de naștere a actorului. Partenera lui Florin Piersic este o femeie elegantă și rare ori apare în public.

Gheorghe Turda: „Trei programe i-am cântat lui Florin Piersic de ziua lui”

La petrecere a fost prezent și Gheorghe Turda, care a pregătit un program special pentru mare actor. Interpretul de muzică populară a povestit într-un interviu pentru viva.ro că au rememorat împreună cele mai frumoase amintiri.

„Cele mai frumoase amintiri legate de Florin Piersic le am din America, în 1990. Am fost în turneu cu Aristide Buhoiu, Maria Ciobanu, Dumitru Fărcaș și Florin PIersic. Spectacolul s-a intitulat «Careul de ași». Am fost la San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, peste tot în orașele mari, cu mulți români. Nici nu visau anumiți artiști să bântuie pe vremea aceea în America. Cu timpul s-au stricat lucrurile și acolo”, a declarat Gheorghe Turda.

Cântărețul a povestit ce piese i-a cântat marelui actor de ziua lui. Cei doi au avut un moment în care au interpretat împreună piesa „Mă prietene, eu și tu”. Gheorghe Turda a confirmat prezența Annei Torok la petrecerea marelui actor. „Trei programe i-am cântat lui Florin Piersic de ziua lui. În primul rând, am interpretat șlagărele mele, dar la final am cântat și piesele patriotice. Dar, împreună cu el, am cântat melodia pe care am interpretat-o la Hotelul Hilton de la Los Angeles, în 1991. Ea se numește «Măi prietene, eu și tu». Aceasta am cântat-o amândoi la ziua lui Florin Piersic. A fost și doamna Anna Torok, soția aniversatului”.

