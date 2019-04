„Am descoperit acest filtru care cumva te arată ca o schiță a lui Dumnezeu, așa te arată. De fapt, cu ajutorul lui, de exemplu, voi acum nu puteți să observați că realitatea este că în acest moment, eu arăt ca o budă, dar nu contează pentru că mă voi duce și mă voi aranja pentru că trebuie să mă bucur de această zi de miercuri. Voi mai folosi acest filtru!” a spus Feli, pe Instagram.

La sfârșitul anului trecut, Feli Donose a devenit mamă, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Artista a vorbit la emisiunea „Vorbește lumea” despre momentele petrecute alături de fiica ei, Nora Luna.

„E foarte mâncăcioasă… Îi cânt muzică populară, pe asta se linişteşte ea. A început să vadă jucărelele, e atentă. Tot îmi place! Avem seri când doarme mama cu ea ca să se odihnească Cătălin, că merge la muncă. Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc zic: mă duc la fata mea. Am de o lună de zile un telefon nou pentru poze şi video. Am şters ieri 600 de poze în care fata era fix în aceeaşi poziţie hăinuţe diferite. Acum încep să o cunosc, îi ştiu tot. Le arăt aşa în familie. Sufoc chiar cu poze! Fata nu seamănă cu mine, seamănă cu taică-su. Are de la mine guşa şi somnul. Mama zice: când mă uit la fată şi nu dă somnul pe mâncare! Doarme bine!”, a spus Feli Donose la Pro tv.

