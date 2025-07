Aseară, la Antena 1, a început „Insula Iubirii” 2025. Cele cinci cupluri au fost dezvăluite, fiecare și-a spus povestea de iubire în fața prezentatorului.

Ipostază neașteptată cu Radu Vâlcan

Cu doar câteva minute de difuzarea premierei, Radu Vâlcan a postat pe rețelele de socializare un clip video cu el, care a atras atenția.

Aflat la țară, Radu Vâlcan a fost filmat în cotețul cu găini de soția lui, Adela Popescu. Apare îmbrăcat casual și a avut de transmis un mesaj. „Salut, salut! Mă filmează soția mea dragă, am ajuns la țară, am ajuns la copii, am ajuns la familie, am ajuns repede pentru că imediat urmează, în 16 minute, Insula Iubirii, primul episod, sezonul 9 este ceva absolut senzațional. Am puțină treabă, numai puțin”, a spus el și a dispărut din cadru.

Fanii s-au amuzat de ipostaza în care apare și i-au lăsat comentarii. „Umorul tău caracteristic și ironia asta îmi plac, mă amuză teribil 😂😂😂”, i-a scris cineva. „Credeam că te uiți cu puicuțele în coteț 😁🤣😂”, a comentat alt fan.

„Ești cel mai tare prezentator 🤗felicitări”, l-a complimentat cineva. „Cred că va fi un sezon mai interesant decât ultimul… Oricum, admirație pentru răbdarea prezentatorului!”, i-a scris alt fan.

Dezvăluirile lui Radu Vâlcan despre „Insula Iubirii” 2025

De la debutul show-ului la Antena 1, Radu Vâlcan e prezentatorul „Insula Iubirii”. Și în sezonul 9, care a început ieri, la Antena 1, el are rolul de moderator. Întotdeauna obiectiv, prezentatorul e singurul om care stă alături de ispite și de concurenți pe parcursul testului care, la final, pentru unii poate fi surprinzător.

Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au fost anunțate, cuplurile de la Insula Iubirii 2025 sunt cunoscute, acum el a făcut dezvăluiri despre show. Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Radu Vâlcan anunță că formatul emisiunii nu s-a schimbat.

„Sunt singurul om care stă alături de participanți atunci când văd imagini cu partenerii lor și primul care află ce decizii iau, așa că este normal să mă încarc cu emoțiile lor. Cu toate acestea, am învățat de-a lungul anilor să fiu cât se poate de obiectiv și atent la modul în care le pun întrebările sau în care le ofer informațiile, astfel încât să nu-i influențez.”, ne-a zis el.

Întrebat despre casting, Radu Vâlcan a adăugat: „Nu, niciodată nu particip la casting, însă sunt în permanență în contact cu echipa de conținut și aflu de la ei cum merg lucrurile. Apoi, înainte de startul sezonului, avem discuțiile necesare prin care-mi iau toate informațiile și pe toată perioada petrecută în Thailanda, sunt pe toate grupurile de discuții, astfel încât să știu tot ce trebuie pentru momentele mele de filmare.”