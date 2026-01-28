Imagini adorabile cu fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cât de mult a crescut Sasha

Theo Rose a încheiat o vacanță de vis în Maldive, alături de familia sa, iar imaginile postate de artistă au cucerit imediat inimile fanilor. Cântăreața a împărtășit câteva momente speciale petrecute alături de băiețelul ei, Sasha, iar internauții au fost impresionați de cât de mare a crescut micuțul și de legătura profundă dintre mamă și fiu.

Deși este extrem de discretă în ceea ce privește expunerea chipului copilului său în mediul online, Theo Rose a publicat fotografii în care Sasha apare surprins din spate, în ipostaze tandre și pline de naturalețe. Artista a vorbit de multe ori despre cât de important este rolul de mamă în viața ei și, chiar dacă programul profesional este unul încărcat, își ia fiul cu ea ori de câte ori este posibil, inclusiv la concerte sau evenimente.

Theo Rose, vacanță în Maldive alături de familia sa

În vacanța exotică din Maldive, Sasha a fost, fără îndoială, în centrul atenției. Micuțul s-a bucurat de soare, plajă și momente de relaxare alături de părinți și bunici, iar imaginile surprinse pe plajele cu nisip fin au arătat o familie unită și fericită. Fanii au remarcat nu doar cât de mult a crescut băiețelul, ci și cât de apropiată este relația dintre el și mama sa.

La finalul sejurului, Theo Rose a transmis un mesaj plin de recunoștință pentru experiența trăită: „Cam așa cu finalul nostru de vacanță. Maldive a meritat. Și noi am meritat Maldive. Vă pupăm! Să fie în casele noastre fix ca vremea de acolo”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Acum, cântăreața se pregătește să revină acasă cu bateriile încărcate și cu amintiri prețioase. Vacanța din Maldive pare să fi fost nu doar o escapadă exotică, ci și un timp dedicat în totalitate familiei – cel mai important „proiect” din viața artistei.

Ce a moștenit Sasha de la părinții lui

Anghel Damian și Theo Rose s-au căsătorit în 2024 într-un cadru intim și asta pentru că artista nu și-a dorit o nuntă fastuoasă. Au împreună un băiețel, pe Sasha, și una dintre cele mai admirate căsnicii. Recent, în cadrul unui interviu, actorul a făcut declarații emoționate despre fiul lui, în vârstă de 2 ani.

Băiatul lui și al lui Theo Rose este centrul universului lor.

„Sasha este un miracol din sfera paranormalului, mă uit la el și-mi dau seama cât de repede crește un copil, ce învață, cum învață, cum își dezvoltă personalitatea și devine EL.

Noi încercăm să-i facem față, pentru că la vârsta asta capacitățile lui sunt extraordinare, felul în care el se modifică de la zi la zi este mult peste capacitatea mea și a lui Theo de a ne modifica. Dacă noi ne-am propune să schimbăm ceva la noi, nu am reuși așa repede cum o face el și… este un miracol pe care am șansa să-l privesc îndeaproape”, a declarat Anghel Damian pentru revista VIVA!

Tot în cadrul interviului, Anghel Damian a dezvăluit ce a moștenit Sasha de la el și ce de la Theo Rose, partenera actorului.

„Eu nu cred în calități și defecte. Cred că orice lucru poate fi atât o calitate cât și un defect, depinde când, cum și în ce măsură îl utilizezi. Are ambiție, ceea ce poate fi o calitate, dar și un defect când este prea mare, este extrem de dornic să facă el anumite lucruri, fără să-i arătăm noi, vrea să se descurce singur.

E și foarte curios! Din nou… asta poate fi o calitate, dar și un defect, pentru că te poate duce în locuri periculoase, mai ales la vârsta asta, la 2 ani și jumătate. Este extrem de energic, asta a moștenit și de la mine și de la Theo, și e și foarte vocal”, a mai adăugat Anghel Damian.

