Imagini adorabile cu fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cât de mult a crescut Sasha

Theo Rose a încheiat o vacanță de vis în Maldive, alături de familia sa, iar imaginile postate de artistă au cucerit imediat inimile fanilor. Cântăreața a împărtășit câteva momente speciale petrecute alături de băiețelul ei, Sasha, iar internauții au fost impresionați de cât de mare a crescut micuțul și de legătura profundă dintre mamă și fiu.

Theo Rose (11)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Deși este extrem de discretă în ceea ce privește expunerea chipului copilului său în mediul online, Theo Rose a publicat fotografii în care Sasha apare surprins din spate, în ipostaze tandre și pline de naturalețe. Artista a vorbit de multe ori despre cât de important este rolul de mamă în viața ei și, chiar dacă programul profesional este unul încărcat, își ia fiul cu ea ori de câte ori este posibil, inclusiv la concerte sau evenimente.

Theo Rose, vacanță în Maldive alături de familia sa

În vacanța exotică din Maldive, Sasha a fost, fără îndoială, în centrul atenției. Micuțul s-a bucurat de soare, plajă și momente de relaxare alături de părinți și bunici, iar imaginile surprinse pe plajele cu nisip fin au arătat o familie unită și fericită. Fanii au remarcat nu doar cât de mult a crescut băiețelul, ci și cât de apropiată este relația dintre el și mama sa.

La finalul sejurului, Theo Rose a transmis un mesaj plin de recunoștință pentru experiența trăită: „Cam așa cu finalul nostru de vacanță. Maldive a meritat. Și noi am meritat Maldive. Vă pupăm! Să fie în casele noastre fix ca vremea de acolo”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Acum, cântăreața se pregătește să revină acasă cu bateriile încărcate și cu amintiri prețioase. Vacanța din Maldive pare să fi fost nu doar o escapadă exotică, ci și un timp dedicat în totalitate familiei – cel mai important „proiect” din viața artistei.

Ce a moștenit Sasha de la părinții lui

Anghel Damian și Theo Rose s-au căsătorit în 2024 într-un cadru intim și asta pentru că artista nu și-a dorit o nuntă fastuoasă. Au împreună un băiețel, pe Sasha, și una dintre cele mai admirate căsnicii. Recent, în cadrul unui interviu, actorul a făcut declarații emoționate despre fiul lui, în vârstă de 2 ani.

Băiatul lui și al lui Theo Rose este centrul universului lor.

„Sasha este un miracol din sfera paranormalului, mă uit la el și-mi dau seama cât de repede crește un copil, ce învață, cum învață, cum își dezvoltă personalitatea și devine EL.

Noi încercăm să-i facem față, pentru că la vârsta asta capacitățile lui sunt extraordinare, felul în care el se modifică de la zi la zi este mult peste capacitatea mea și a lui Theo de a ne modifica. Dacă noi ne-am propune să schimbăm ceva la noi, nu am reuși așa repede cum o face el și… este un miracol pe care am șansa să-l privesc îndeaproape”, a declarat Anghel Damian pentru revista VIVA!

Tot în cadrul interviului, Anghel Damian a dezvăluit ce a moștenit Sasha de la el și ce de la Theo Rose, partenera actorului.

„Eu nu cred în calități și defecte. Cred că orice lucru poate fi atât o calitate cât și un defect, depinde când, cum și în ce măsură îl utilizezi. Are ambiție, ceea ce poate fi o calitate, dar și un defect când este prea mare, este extrem de dornic să facă el anumite lucruri, fără să-i arătăm noi, vrea să se descurce singur.

E și foarte curios! Din nou… asta poate fi o calitate, dar și un defect, pentru că te poate duce în locuri periculoase, mai ales la vârsta asta, la 2 ani și jumătate. Este extrem de energic, asta a moștenit și de la mine și de la Theo, și e și foarte vocal”, a mai adăugat Anghel Damian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.RO
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
GSP.RO
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Spitalul mobil COVID de la Iași, greu de relocat: 13 milioane de euro, abandonate în câmp
Exclusiv
Știri România 09:10
Spitalul mobil COVID de la Iași, greu de relocat: 13 milioane de euro, abandonate în câmp
Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte”
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte”
Parteneri
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Adevarul.ro
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Fanatik.ro
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Imagini adorabile cu fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cât de mult a crescut Sasha
Stiri Mondene 09:25
Imagini adorabile cu fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cât de mult a crescut Sasha
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”
Interviu
Stiri Mondene 27 ian.
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
"Nimeni nu vrea să creadă". Durere de nedescris pentru familiile tinerilor morţi în accidentul din Timiş
ObservatorNews.ro
"Nimeni nu vrea să creadă". Durere de nedescris pentru familiile tinerilor morţi în accidentul din Timiş
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.ro
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Parteneri
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax.ro
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci
KanalD.ro
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci

Politic

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 27 ian.
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 27 ian.
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”
Fanatik.ro
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani