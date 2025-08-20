Imagini controversate cu Delia. Cum s-a pozat artista în costum de baie

Delia Matache reușește din nou să atragă toate privirile! Una dintre cele mai apreciate și nonconformiste artiste din România, cântăreața a publicat recent o serie de fotografii incendiare pe contul său de Instagram, unde apare purtând un costum de baie inspirat din stilul army.

Cu o atitudine provocatoare și plină de încredere, Delia s-a lăsat fotografiată în ipostaze îndrăznețe, punându-și în valoare formele și personalitatea jucăuș-seducătoare. Contrastul dintre ținuta militară și atitudinea liberă a artistei a făcut ca imaginile să devină virale în scurt timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cum au reacționat fanii Deliei

Fanii au reacționat imediat, iar postările au adunat zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii. Mulți au lăudat curajul și originalitatea Deliei, în timp ce alții au dezbătut intens granița dintre artă, provocare și exhibiționism în mediul digital.

„Și totuși unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine??” / „Ești piesă” / „Dacă mie, femeie de 47 de ani îmi place să văd așa ceva, ce să mai zic de bărbații care sunt pe aici”/ „Doamna Delia, m-am decis să caut femei ca dumneavoastră”/ „Nu mai pune poze d-astea, că facem infarct”/ „Luați de priviți!”/ „Frumoasă femeie, ce corp!”/ „Ești ceva rău domnișoară, wow!” / „Mâna sus care dați zoom. E superbă femeia asta, merită apreciată de orice bărbat”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Delia nu este la primul gest controversat. De-a lungul carierei, ea și-a construit o imagine de artistă asumată, mereu dispusă să experimenteze și să își exprime liber creativitatea.

Aparițiile recente nu fac decât să confirme încă o dată că Delia știe cum să rămână relevantă și să provoace discuții – fie că este prin muzica sa, prin stilul vestimentar ales sau prin postările sale incendiare din social media.

