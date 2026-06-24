Tanczos Barna vrea scoaterea ursului brun de pe lista protejată

Ministrul Tanczos Barna a cerut Comisiei Europene, la Bruxelles, să scoată ursul brun din categoria speciilor strict protejate.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall.

„Am adus astăzi în atenția comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urșilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate și introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă.”, a scris Tanczos Barna, pe Facebook.

Potrivit ministrului, România va trimite la Bruxelles o echipă de experți care va prezenta rezultatele studiului genetic realizat la nivel național privind populația de urși.

„În cadrul discuțiilor, am convenit ca o echipă de experți din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului științific privind populația de urși, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluții care să permită abordări diferențiate pentru statele membre, în funcție de situația specifică a fiecăruia.”

România vrea reguli mai flexibile pentru gestionarea urșilor

Tanczos Barna a precizat că subiectul a fost discutat și în cadrul reuniunii miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg.

„Am solicitat la Luxemburg reguli mai flexibile pentru gestionarea populației de urși, astfel încât să putem proteja viețile oamenilor și activitățile agricole.”

Potrivit acestuia, propunerea susținută de România și Slovacia a primit sprijinul altor 12 state membre.

„Împreună cu Slovacia, am prezentat propunerea noastră în cadrul reuniunii miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, iar în timpul dezbaterilor alte 12 state membre și-au exprimat sprijinul, subliniind că protejarea carnivorelor mari este importantă, dar nu poate fi mai importantă decât viața oamenilor și munca fermierilor.”

Ministrul a subliniat că demersurile trebuie continuate pentru modificarea legislației europene.

„Trebuie să continuăm pe acest drum, să continuăm demersurile și să obținem modificarea normelor europene, astfel încât gestionarea populației de urși să poată fi adaptată la realitățile din România.”

Comisia Europeană analizează actualele reguli de protecție

Potrivit lui Tanczos Barna, Comisia Europeană desfășoară în prezent un proces de evaluare a Directivelor privind Păsările și Habitatele, pentru a verifica dacă acestea sunt adaptate realităților actuale.

„În prezent, Comisia Europeană evaluează deja în ce măsură Directivele privind Păsările și Habitatele sunt adaptate realităților actuale.”

Ministrul a explicat că acest proces include și o consultare publică, care oferă României posibilitatea de a susține schimbarea statutului ursului brun.

„Acest demers, cunoscut sub denumirea de „test de stres”, include și o componentă de consultare publică, oferind României oportunitatea de a-și prezenta punctul de vedere cu privire la modificarea statutului de specie strict protejată al ursului.”

„Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României și pentru a vedea cum conviețuiesc comunitățile noastre rurale cu natura.”, a mai adăugat Tanczos Barna.

România are cea mai mare populație de urși bruni din Europa

Datele obținute prin proiectul „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, finanțat din fonduri europene de peste 10 milioane de euro, arată că România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa și cea mai mare diversitate genetică a speciei.

Potrivit studiului realizat pe parcursul a trei ani de aproximativ 800 de specialiști, care au colectat aproape 24.000 de probe genetice la nivel național, în România trăiesc între 10.600 și 12.700 de exemplare de urs brun.

Asta în timp ce Slovacia are aproximativ 1.200 de exemplare și vânătoare reglementată, Croația în jur de o mie de urși și vânătoare sustenabilă. În Suedia trăiesc circa 3.000 de urși și se practică un management activ ca politică de control, în timp ce Italia are 70-100 de urși, în zona Abruzzo, care sunt strict protejați.

Numărul urșilor este de aproape trei ori mai mare decât capacitatea estimată a pădurilor din țară, potrivit lui Ovidiu Ionescu, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

În ultimii 20 de ani, în România, peste 20 de persoane a fost ucise de urs, iar numărul cetățenilor care au fost atacați și desfigurați este de peste 250.

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