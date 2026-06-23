În primul rând, este vorba de liberalii care au acceptat funcții ministeriale în Guvernul Veștea, cum sunt cazurile Alinei Gorghiu sau Sorin Cîmpeanu. Apoi, parlamentarii care au votat. Lista completă a parlamentarilor care ar urma să fie sancționați cu excluderea, potrivit informațiilor Libertatea, este următoarea:

Alina Gorghiu

2. Monca Anisie

3. Sorin Cîmpeanu

4. Eduard Mititelu

5. Cătălin Predoiu

6. Nicoleta Pauliuc

7. Mihai Veștea

8. Andrei Baciu

9. Lucian Bode

10. Ion Iordache

11. Aneta Matei

12. Ciprian Pandea

13. Răzvan Prișcă

14. Sebastian Rusu

15. George Scarlat

16. Ionuț Stroe

Alți indezirabili sau puciști care au trădat gruparea Veștea-Thuma

Lista celor sancționați este completată cu șefi de CJ și un europarlamentar. Cei trei șefi de CJ care vor fi sanționați sunt Hubert Thuma (CJ Ilfov), Adrian Veștea (CJ Brașov) și Toma Petcu (CJ Giurgiu). De asemenea, vizat de excludere este și eurodeputatul Rareș Bogdan.

Unii dintre aleșii PNL care s-au salvat de la excludere pe ultima sută de metri sunt câțiva parlamentari care nu au mai votat Guvernul Veștea. Sunt cazurile deputaților Alexandru Popa, care conduce și PNL Brăila, Alexandru Andrei, Mihai Culeafă și Andrei Teslariu, susțin surse de la vârful PNL.

De exemplu, la votul din plen Culeafă și Alexandru Andrei au stat în fața lui Predoiu și Bode, dar acest lucru nu i-a influențat să rămână pe linia disidentă a PNL.

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