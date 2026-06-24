Valul de caniculă lovește nord-vestul României

Prima avertizare meteo de cod galben este valabilă astăzi, 24 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00 și se referă la temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Primele județe lovite de caniculă sunt cele din nord-vestul țării. Sursa foto: ANM.

„În Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30… 35 de

grade Celsius”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Harta județelor aflate sub incidențe unui cod galben de ploi, descărcări electrice și grindină

A doua avertizare meteo de la ANM de cod galben se referă la instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, astăzi, între orele 12.00 și 21.00.

Județele lovite de ploi torențiale, furtuni cu descărcări electrice și chiar grindină, pe 24 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

„În nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40-50 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului”, au anunțat meteorologii ANM.

Val de caniculă și temperaturi de 35 de grade Celsius în aproape toată țara

Pentru joi, 25 iunie 2026, specialiștii ANM au emis o altă avertizare de tip cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Avertizarea este valabilă între orele 12.00 și 21.00.

Valul de căldură, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius, pune stăpânire pe toată țara, pe 25 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, au arătat specialiștii ANM.

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