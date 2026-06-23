O explozie a populației de omizi

Insectele, cunoscute sub numele de „molia procesionară de stejar” (Thaumetopoea processionea), s-au înmulțit necontrolat și reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației, transmite CNN.

Problema nu este una complet nouă pentru Germania, însă biologii avertizează că temperaturile neobișnuit de ridicate din primăvară și începutul verii au creat condițiile perfecte pentru o explozie a populației de omizi în mai multe regiuni ale țării, în special în zonele urbane împădurite.

Ceea ce pare la prima vedere o simplă problemă de mediu s-a transformat rapid într-o criză de sănătate publică, după ce zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Invazia este deosebit de gravă în Berlin, unde districtele Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau și Friedrichshain-Kreuzberg sunt considerate zone-focar.

De ce sunt periculoase aceste omizi pentru oameni

Pericolul major nu vine de la mușcătura insectei, ci de la firele de păr minuscule care acoperă corpul acestor omizi în stadiul de larvă. Fiecare omidă adultă posedă în jur de 700.000 de peri toxici, care conțin o proteină dăunătoare numită thaumetopoeină.

Medicii avertizează că interacțiunea cu aceste insecte poate declanșa simptome severe:

  • Erupții cutanate violente: Contactul direct sau simpla prezență în aer a perilor purtați de vânt provoacă dermatite grave, iritații și mâncărimi greu de suportat;
  • Probleme respiratorii: Inhalarea perilor microscopici poate duce la atacuri de astm, dificultăți severe de respirație și inflamații ale căilor aeriene;
  • Iritații oculare: Perișorii pot pătrunde în ochi, provocând conjunctivite acute și, în cazuri rare, leziuni mai grave.

„Acești perișori se desprind foarte ușor de pe corpul omizilor și pot fi purtați de rafalele de vânt pe distanțe lungi. Ei rămân toxici în mediu chiar și timp de câțiva ani după ce omizile s-au transformat în fluturi”, explică specialiștii în managementul dăunătorilor.

De asemenea, insectele formeaze cuiburi albe, mătăsoase, pe stejarii infestați, ce conțin și mai mulți peri toxici.

Intervenții cu echipe speciale și utilaje grele

Pentru a curăța copacii afectați, autoritățile germane au contractat firme specializate. Intervențiile se desfășoară în condiții de maximă siguranță: muncitorii poartă costume de protecție integrală și măști de gaze, folosind utilaje cu vacuum pentru a aspira cuiburile de omizi direct de pe ramurile stejarior.

Până la finalizarea procedurilor de decontaminare, primăriile din zonele afectate au făcut apel la cetățeni să evite plimbările prin păduri sau parcuri cu stejari și să își monitorizeze atent animalele de companie, care pot fi la rândul lor grav afectate de substanțele toxice eliminate de insecte.

În districtul vestic Spandau, autoritățile le cer oamenilor să evite parcul Wilhelm-von-Siemens, o zonă verde de aproximativ 16 hectare, precum și școlile, grădinițele și străzile din apropiere, potrivit portalului oficial al landului și administrației orașului Berlin.

Autoritățile din Berlin îi sfătuiesc pe oameni să își spele hainele după fiecare vizită în parc și să țină ferestrele și ușile închise, atunci când este posibil.

O hartă digitală monitorizează focarele

Probleme au mai fost raportate în Hamburg și în Renania de Nord-Westfalia, potrivit EPS-Radar, un site și hartă digitală care monitorizează aceste focare.

Creatoarea site-ului, Britta Wunderwald, a declarat pentru CNN că lucrează de obicei în marketing, dar a decis să creeze harta, cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială, după ce fiul unei prietene a avut simptome specifice expunerii la aceste omizi.

„Mă întrebam dacă pot ieși afară și unde ar fi sigur să fac un picnic, apoi am văzut că nu există nicio hartă actualizată pentru acest an”, a spus ea într-un interviu telefonic.

„Sper ca anul viitor problema să fie tratată mai serios de autoritățile locale și ca acestea să acționeze preventiv”, a adăugat ea.

Expertul în natură urbană Derk Ehlert a avertizat, într-o postare pe site-ul orașului Berlin, că oamenii nu trebuie să se apropie de omizi sau de cuiburile lor și nici să le atingă. Potrivit lui Ehlert, anul acesta au fost observate mai multe omizi în Berlin decât în anii precedenți.

Într-o postare publicată anul trecut pe site-ul Fundației pentru Conservarea Naturii din Berlin, acesta a spus că omizile provin din sudul Europei, dar s-au răspândit treptat spre nord. Molia procesionară de stejar apare mai ales în perioadele cu vreme caldă și uscată.

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