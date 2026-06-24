A schimbat ploaia din UK pe soarele din Cipru

Tinerii britanici părăsesc Regatul Unit în număr-record. Între iunie 2024 și iunie 2025, 693.000 de persoane au emigrat, cel mai mare număr din ultimul secol.

Un sondaj realizat de British Council arată că 72% dintre tinerii din Marea Britanie cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani ar lua în considerare să locuiască și să lucreze în străinătate.

Liam Quirk, de 28 de ani, s-a stabilit în Cipru din 2025, alături de prietena sa. Acesta susține că are acum parte de peste 300 de zile de soare pe an, un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală și costuri mai mici decât în Liverpool.

„În fiecare dimineață, sub un cer mohorât, obișnuiam să merg la biroul meu din centrul orașului Liverpool gândindu-mă la același lucru: «Aș putea fi oriunde în lume acum, și totuși sunt aici, mergând prin ploaie»”, își amintește Liam.

„Mutarea în Cipru a fost chiar una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat atât personal, cât și profesional”, a adăugat tânărul.

Vila cu piscină era mai ieftină decât apartamentul din Liverpool

Liam conduce propria agenție SEO și a descoperit Cipru în timpul unor conferințe și călătorii de afaceri. După mai multe vizite, a decis să se mute definitiv împreună cu partenera sa.

„Era ceva anume în această țară care mă chema mereu înapoi. Decizia fusese luată”.

La sosire, cei doi au închiriat o vilă cu cinci dormitoare și piscină în localitatea Tala, aflată în apropiere de Paphos.

„Pentru o scurtă perioadă, când am ajuns ne-am mutat într-o vilă imensă cu cinci dormitoare și piscină în Tala. Era la 20 de minute de mers cu mașina de Paphos și costa mai puțin decât închiriam apartamentul meu din Liverpool (1.800 de lire sterline pe lună)”.

După câteva luni, cuplul s-a mutat într-un apartament cu două dormitoare în Kato Paphos, cu un balcon mare și o piscină comună, aproape de plajă și de portul turistic.

„Aproape un mini-Dubai, fără pretenții”

Antreprenorul spune că a fost impresionat de mediul de afaceri și de comunitatea internațională care s-a dezvoltat în Cipru.

„Am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au spus că, deși nu era locul tipic pe care oamenii și-l imaginează pentru afaceri, exista o comunitate puternică și stabilă de oameni de afaceri internaționali, precum și industrii în creștere în Forex, fintech, software, iGaming. Aproape un mini-Dubai, fără pretenții”.

Potrivit acestuia, antreprenorii sunt mai deschiși și mai dispuși să își împărtășească experiențele și contactele profesionale decât în Regatul Unit.

„În Marea Britanie, experiența mea a fost că a fost destul de dificil să intri în rețelele oamenilor, iar proprietarii de afaceri aveau de obicei propria agendă de contacte și… au ținut-o pentru ei”.

Costul vieții este mai mic

Liam afirmă că traiul în Cipru este mai accesibil, în special pentru cei care lucrează la distanță.

„Costul vieții este mult mai accesibil în Cipru, mai ales dacă faci cumpărături și gătești singur”.

Acesta spune că și-a cumpărat mașina cu aproximativ 30% mai ieftin decât ar fi costat în Marea Britanie și că poate călători frecvent în Europa cu zboruri low-cost.

Pe lângă costurile mai reduse, antreprenorul beneficiază și de avantaje fiscale.

„Compania mea este înregistrată în Regatul Unit, dar acum, pentru că am statut de cetățean non-Cipru, plătesc 0% impozit pe dividende”.

„Cheltuiești bani doar respirând în Marea Britanie”

Liam spune că mutarea i-a schimbat complet stilul de viață și relația cu munca.

„Am simțit că în Marea Britanie am avut atâtea facturi, atâtea abonamente și cheltuieli inutile. Cheltuiești bani doar respirând în Marea Britanie. Dar fiind aici e mai ușor să trăiești o viață mai simplă”.

„În fiecare duminică, petrecem câteva ore la plajă, înotând, relaxându-ne, citind și ascultând podcasturi – nici nu mă gândesc la muncă”, a subliniat Liam.

La un an de la mutare, britanicul spune că nu se gândește să revină în țara natală.

„Mă văd întorcându-mă în Regatul Unit? Nicio șansă. Familia este importantă pentru mine, singurul lucru care m-ar face să mă mut înapoi ar fi dacă ar trebui să mă întorc pentru ei. Dar acum, Cipru este locul potrivit pentru mine și sunt mulțumit de echilibru”, a concluzionat Liam.

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