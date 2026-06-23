Camionul de mari dimensiuni, cu 18 roți, transporta stupi

Un camion de mari dimensiuni, cu 18 roți, care transporta stupi comerciali, s-a răsturnat pe carosabil, eliberând instantaneu în aer un roi uriaș format din peste 2 milioane de albine agitate, scrie New York Post.

Fotografiile de la fața locului, publicate de compania Queen Bee Supply, arată apicultorii încercând cu disperare să adune roiurile uriașe de albine care zumzăiau zgomotos în jurul camionului răsturnat, duminică, în Mauriceville.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Din cauza numărului uriaș de insecte scăpate de sub control, autoritățile au fost obligate să blocheze traficul rutier pe ambele sensuri de mers ore în șir, pentru a preveni atacurile asupra șoferilor aflați în tranzit.

Martorii și primii salvatori sosiți la fața locului au descris scene desprinse parcă din filmele de groază.

Autoritățile locale au lansat un apel către toți apicultorii din zonă pentru a ajuta la operațiunile haotice de curățare, a relatat KBTX.

„Nu e ceva ce ți-ai dori vreodată să vezi, dar e atât de frumos să vezi apicultori ajutându-se între ei. De la întreprinderi comerciale până la apicultori amatori, suntem recunoscători tuturor celor care au venit și au dat o mână de ajutor”, a scris compania într-o postare pe rețelele sociale.

Locuitorii din Orange County, sfătuiți să rămână în case

În același timp, serviciile de urgență din Orange County au avertizat locuitorii să rămână în case în timp ce echipele se ocupau de mutarea stupilor din camionul avariat în alte mijloace de transport, potrivit KOGT.

Camionul transporta 50.000 de livre de albine(n.r: o livră este echivalentul a aproximativ 0,453 kilograme) când s-a răsturnat.

„Apreciem răbdarea și cooperarea tuturor în timp ce echipele lucrează pentru a rezolva acest incident în condiții de siguranță”, a declarat agenția într-un comunicat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime însă, un fotograf de la agenția de știri KDFM, cu sediul în Beaumont, a fost înțepat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE