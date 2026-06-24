Final de vacanță de coșmar pentru Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Nu am putut intra în avion”

Deși au făcut tot posibilul pentru a prinde avionul de legătură, cei doi s-au trezit în fața porții de îmbarcare cu biletele anulate în sistem, din cauza unei decizii pripite luate de reprezentanții companiei.

Anca Țurcașiu: „Am alergat, porțile erau deschise, dar nu ne-au lăsat să intrăm”

Problemele au început după ce primul avion, cel care decolase din Paris, a avut o întârziere de 30 de minute. Anticipând în mod eronat că turiștii nu vor mai prinde conexiunea din Belgrad spre București, compania aeriană a luat decizia automată de a le anula biletele.

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În realitate, Anca Țurcașiu și partenerul ei au alergat și au ajuns la timp la poarta de îmbarcare, însă s-au lovit de un refuz categoric.

„Ce să vezi? Noi am ajuns. Am alergat, check-in-ul era deschis, aveam boarding pass-urile și nu am putut intra în avion. Pur și simplu nu ne-au lăsat, pe motiv că nu mai avem bilete. Erau rerutate dintr-o decizie a cuiva care a considerat că noi nu vom ajunge. Am încercat să intrăm în avion, să-i rugăm să ne primească, locurile noastre nefiind ocupate, dar a fost imposibil”, a povestit, revoltată, Anca Țurcașiu.

În urma acestui incident, artista a fost obligată să aștepte încă 6 ore în aeroportul din Belgrad. De acolo, cei doi au fost redirecționați pe un zbor către Varșovia și abia apoi spre București, ajungând acasă la miezul nopții.

„Am petrecut o zi întreagă deasupra norilor, pentru că cineva a decis ceva împotriva voinței noastre. Și înainte să fi fost cazul să o facă”, a adăugat vedeta.

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Profund dezamăgită de tratamentul primit din partea operatorului aerian, Anca Țurcașiu a deschis o dezbatere pe rețelele de socializare, întrebându-și urmăritorii dacă au trecut prin experiențe similare și dacă merită să înceapă demersurile pentru o plângere oficială. Artista a atras atenția asupra faptului că mulți pasageri aleg să tacă în fața abuzurilor din cauza lipsei de timp sau de încredere în autorități.

„Problema e că acceptăm niște nedreptăți și, în majoritatea situațiilor, nu ne facem dreptate din cauza lipsei de timp sau a lipsei de încredere că putem rezolva ceva”, a concluzionat cântăreața.

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