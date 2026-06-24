Inițiativa propune modificarea articolului 147 alin. (1) din Codul muncii astfel încât și salariații care au calitatea de părinte singur să primească zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă.

În prezent, acest drept este acordat doar angajaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, persoanelor cu handicap și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani.

Potrivit expunerii de motive, părinții singuri trebuie să gestioneze simultan responsabilitățile profesionale și toate obligațiile legate de creșterea copilului, fără sprijinul unui alt adult.

Autorii proiectului invocă dificultățile legate de participarea la activități școlare, programări medicale, precum și riscul crescut de stres și epuizare.

Proiectul de lege este semnat de parlamentari din mai multe formațiuni politice, cum ar fi PSD, UDMR și USR, precum și de câte un deputat din partea PNL și a Grupului minorităților naționale.

Conform Legii asistenței sociale, familia monoparentală este formată dintr-o persoană singură și copilul sau copiii aflați în întreținerea sa și care locuiesc împreună.

Deocamdată, măsura nu se aplică.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Dacă vor fi aprobate, noile prevederi ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027.

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