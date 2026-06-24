Eforie Nord este considerată stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral

Autoservirile din Eforie Nord atrag turiștii care caută mese gustoase și accesibile. Când vine vorba de prețuri, românii se uită la bani și la cât trebuie să plătească pentru mesele din vacanță așa că alegerea finală depinde și de buget.

„Părerea mea e că mai bună e autoservirea. Sunt mai multe produse, ai posibilitatea să alegi, le vezi și prețurile sunt diferite față de restaurante”, explică un client.

Cât costă o porție de mici și o saramură de pește în restaurantele din Eforie Nord

La autoservirile din Eforie Nord, prețurile pornesc de la 8 lei pentru o porție de mici sau o garnitură, în timp ce preparatele la grătar, precum pulpa de pui sau ceafa de porc, costă între 12 și 13 lei, potrivit unei analize realizate de Observatornews.ro.

Mâncarea gătită, cum ar fi iahnia de fasole, ajunge la 15 lei, iar fasolea cu ciolan – la 31 de lei. Ciorbele rămân printre cele mai populare alegeri, având prețuri cuprinse între 22 și 25 de lei.

„Mâncarea este de bună calitate, este în cadrul complexului hotelier, chiar bună: midii, calamar”, a declarat un alt turist.

Alții apreciază diversitatea: „Noi prânzul îl luăm tot așa, la astea, și ne-au plăcut foarte mult meniurile. Și nu în același loc, în mai multe”, a mai explicat un turist.

Restaurantele de pe litoral vin cu prețuri mai mari, dar și cu confort sporit

Pentru cei care preferă confortul unui restaurant, prețurile sunt considerabil mai mari, dar și experiența este una diferită.

„Cred că restaurantul. Poți să îți alegi ce, așa, ești servit, ești super ok”, afirmă un client.

„Cred că e mult mai sigur și mult mai plăcut. Și locațiile sunt mult mai faine”, adaugă altul. Preparatele din pește sunt vedete în meniurile restaurantelor de pe litoral.

Cât costă o porție de mici sau o saramură de pește în stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoralul românesc
Turiștii pe faleză în Eforie Nord, în plin sezon estival. Foto: Shutterstock

O porție de hamsii costă de la 40 de lei, sardinele ajung la 46 de lei, iar pentru o saramură de pește prețurile variază între 60 și 260 de lei, echivalentul unei zile întregi de mâncare la autoservire, conform sursei citate anterior.

Cum a reacționat o turistă când a descoperit „meniul de 100 de lei” din Eforie Nord

O turistă aflată în vacanță la Eforie Nord s-a declarat surprinsă de costurile unui prânz obișnuit la o autoservire din stațiune. Femeia a împărtășit experiența sa pe rețelele de socializare, atrăgând atenția asupra prețurilor ridicate de pe litoralul românesc.

Turista a filmat tava cu preparate pentru a ilustra ceea ce a cumpărat pentru 100 de lei:

„Autoservire în Eforie Nord. Ia uitați ce am primit de 100 de lei. Deci masa asta practic este de 100 de lei. Cartofi prăjiți, pui, sos, o ciorbă de pui, crispy de pui și încă o porție de cartofi prăjiți, o chiflă. Astea au costat 100 de lei. O bere costă 12 lei. Și este coadă”, a spus femeia în înregistrarea distribuită online.

Cât costă o porție de mici sau o saramură de pește în stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoralul românesc
Plajele din Eforie Nord, pline de umbrele și șezlonguri pentru turiști. Foto: Shutterstock

Ce conține meniul de 100 de lei vândut în cea mai ieftină stațiunea de pe litoralul românesc

Meniul cuprindea două porții de cartofi prăjiți, preparate din pui (inclusiv crispy), o ciorbă de pui, o chiflă și un sos. Cu toate că prețurile sunt considerate mari de către mulți turiști, locația era aglomerată, semn că cererea rămâne ridicată.

Postarea a generat un val de comentarii, mulți internauți criticând scumpirile din localurile de tip „împinge tava”, care erau considerate cândva o variantă accesibilă pentru familii.

„O masă de zi cu zi pentru o singură persoană trece ușor de 80-100 de lei”, a remarcat un utilizator. Alții au argumentat că majorările de prețuri sunt rezultatul costurilor ridicate suportate de proprietarii de afaceri în timpul sezonului estival.

Cât costă o zi la plajă pe litoralul românesc? Diferențe mari între stațiuni

Pe plajele din Eforie Sud și Nord, un șezlong costă 25 de lei, conform informațiilor publicate pe forumurile de vacanțe de pe litoral. O bere la draft se vinde cu 16 lei, o porție de hamsii ajunge la 45 de lei, iar o cafea poate costa între 13 și 30 de lei.

Prețuri similare sunt întâlnite și în Constanța, unde un șezlong are același preț, respectiv 25 de lei pe zi. În ceea ce privește consumația, o bere la draft costă între 15 și 16 lei, o cafea – între 13 și 23 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți ajunge la 24 de lei.

Cât costă o porție de mici sau o saramură de pește în stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoralul românesc
Plaja din Eforie Nord, la începutul sezonului estival. Foto: Shutterstock

Mamaia rămâne cea mai scumpă stațiune

Mamaia rămâne cea mai scumpă destinație de pe litoralul românesc. Potrivit unui bon fiscal distribuit pe rețelele de socializare, prețul unui șezlong ajunge la 50 de lei.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară: „Mai bine îl luai din Dedeman”, a scris un utilizator, în timp ce altul a glumit că prețurile șezlongurilor „sunt în funcție de greutate”.

La barurile din Mamaia Nord, prețurile sunt și ele mai ridicate: o bere la draft costă între 16 și 17 lei, o porție de hamsii ajunge la 70 de lei, iar o cafea variază între 14 și 29 de lei. Pentru o porție de cartofi prăjiți, turiștii trebuie să scoată din buzunar 22 de lei.

Cât costă șezlongurile, berea și cafeaua în alte stațiuni de pe litoralul românesc

În stațiunile Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun și Olimp, prețurile pentru șezlonguri nu sunt încă disponibile online. Totuși, în Costinești, o bere la draft se vinde cu prețuri între 15 și 22 de lei, o porție de hamsii costă 38 de lei, iar o cafea între 14 și 26 de lei. În Vama Veche, berea este ceva mai ieftină, fiind comercializată cu 12-14 lei, iar o porție de hamsii costă 35 de lei.

Tot aici, o cafea variază între 12 și 20 de lei, iar cartofii prăjiți costă 13 lei. La Venus și Jupiter, berea costă între 9 și 15 lei, iar cafeaua variază între 12 și 25 de lei.

În 2 Mai, o bere se vinde cu 12-20 de lei, o porție de hamsii costă 29 de lei, iar cartofii prăjiți sunt 16 lei. În Mangalia, turiștii plătesc 14-15 lei pentru o bere, 48 de lei pentru o porție de hamsii și între 14 și 35 de lei pentru o cafea.

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