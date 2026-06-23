Șeful statului a oferit primele declarații, conturând scenariul cel mai probabil în baza căruia se va încerca deblocarea actualei crize politice. Totodată, Nicușor Dan a annunțat că invită urgent partidele să încheie un acord politic în Parlament.

Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 23, 2026

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris șeful statului, pe contul de pe rețeaua X.

Totodată, șeful statului a adăugat: „Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”.

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Consultările-fulger de la Cotroceni s-au încheiat fără desemnarea unui premier, președintele Nicușor Dan preferând să acorde partidelor un răgaz pentru a negocia o soluție viabilă.

Ilie Bolojan a declarat marți, după consultările partidelor cu Nicușor Dan pentru desemnarea noului premier, că soluția pe care o vede PNL este formarea unui guvern minoritar, ori în jurul PSD, ori în jurul PNL. A fost prima întâlnire față în față dintre cei doi, după eșecurile Guvernelor Tomac și Veștea.



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