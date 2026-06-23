În mesajul publicat în mediul online, președintele Consiliul Județean Ilfov a contestat ferm decizia de excludere, catalogând-o drept un „abuz” și comparând acțiunile actualei conduceri cu epurările politice. Acesta a subliniat că toate funcțiile pe care le-a deținut în ultimii 25 de ani au fost obținute prin vot direct, spre deosebire de parcursul politic al lui Ilie Bolojan, despre care afirmă că a ocupat de-a lungul timpului multiple funcții prin numire politică.

Fostul lider liberal de la Ilfov a adăugat că nu va demisiona din funcțiile publice obținute prin votul cetățenilor și că va folosi toate pârghiile legale prevăzute de statut pentru a ataca hotărârea partidului. Thuma a precizat că se bucură în continuare de sprijinul structurii județene a PNL Ilfov, refuzând să dea curs solicitărilor de retragere.

De asemenea, Hubert Thuma a criticat strategia politică a conducerii centrale, susținând că măsurile de reformă vor duce la o scădere drastică a partidului în sondaje, de la 15% la 10%. Acesta a taxat și inconsecvența reproșurilor care i s-au adus, menționând că, deși a fost exclus sub pretextul unei apropieri excesive de PSD, conducerea centrală a PNL ia în calcul, în mod paradoxal, susținerea unui guvern minoritar construit tocmai în jurul Partidului Social Democrat.

Până la momentul difuzării acestei știri, conducerea centrală a PNL nu a emis un punct de vedere oficial cu privire la argumentele aduse de Hubert Thuma sau la calendarul juridic al excluderii.

Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid

16 parlamentari PNL și trei șefi de CJ-uri sunt la un pas de a fi excluși din partid. Soarta lor politică urmează să fie decisă la Biroul Permanent Național în ședința care a început de la ora 18.00, susțin surse de la vârful formațiunii liberale pentru Libertatea.

În primul rând, este vorba de liberalii care au acceptat funcții ministeriale în Guvernul Veștea, cum sunt cazurile Alinei Gorghiu sau Sorin Cîmpeanu. Apoi, parlamentarii care au votat. Lista completă a parlamentarilor care ar urma să fie sancționați cu excluderea, potrivit informațiilor Libertatea, este următoarea:

1. Alina Gorghiu
2. Monca Anisie
3. Sorin Cîmpeanu
4. Eduard Mititelu
5. Cătălin Predoiu
6. Nicoleta Pauliuc
7. Mihai Veștea
8. Andrei Baciu
9. Lucian Bode
10. Ion Iordache
11. Aneta Matei
12. Ciprian Pandea
13. Răzvan Prișcă
14. Sebastian Rusu
15. George Scarlat
16. Ionuț Stroe

Alți indezirabili sau puciști care au trădat gruparea Veștea-Thuma

Lista celor sancționați este completată cu șefi de CJ și un europarlamentar. Cei trei șefi de CJ care vor fi sanționați sunt Hubert Thuma (CJ Ilfov), Adrian Veștea (CJ Brașov) și Toma Petcu (CJ Giurgiu). De asemenea, vizat de excludere este și eurodeputatul Rareș Bogdan.

Unii dintre aleșii PNL care s-au salvat de la excludere pe ultima sută de metri sunt câțiva parlamentari care nu au mai votat Guvernul Veștea. Sunt cazurile deputaților Alexandru Popa, care conduce și PNL Brăila, Alexandru Andrei, Mihai Culeafă și Andrei Teslariu, susțin surse de la vârful PNL.

De exemplu, la votul din plen Culeafă și Alexandru Andrei au stat în fața lui Predoiu și Bode, dar acest lucru nu i-a influențat să rămână pe linia disidentă a PNL.

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