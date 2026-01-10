„Cronica primei vacanțe exotice… statice. Sunt genul de om care trăiește cu agenda deschisă și cu sentimentul foarte clar că timpul nu e nici infinit, nici de risipit. De aceea, vacanțele mele au fost mereu active: orașe, muzee, spectacole, restaurante mici recomandate, oameni, obiceiuri. Contact real, nu fundal clișeistic pentru poze de social media.

Anul acesta am acceptat provocarea unei vacanțe diferite, într-un resort all-inclusive din Punta Cana. O vacanță de stat pe șezlong. O premieră exotică.

Am constatat, încă o dată, că luxury adevărat și foarte multă lume nu au cum să coexiste. Oricâte stele ar avea locul, când mulțimea e mare, serviciile devin corecte, nu memorabile. Funcționează, dar nu sunt rafinate.

Mâncarea a fost multă. Foarte multă. De toate. Nu neapărat bună. Eu am preferat mereu calitatea, iar acum evit activ cantitatea. Mănânc simplu și curat.

Cea mai intensă probă sportivă a fost lupta pentru șezlong. Dacă nu ajungeai dimineața să-l marchezi cu un obiect personal, riscai să rămâi pe dinafară, ca la jocul scaunelor.

Concluzia e simplă. Cu gașca potrivită, o astfel de vacanță poate fi o formă reală de odihnă. Dar paisprezece zile acolo, plus încă două pe drum, în total 16. Aproape 4,4% dintr-un an întreg. Nu e puțin.

Timpul rămâne scurt. Eu rămân un om al drumului, chiar dacă, din când în când, accept șezlongul. O zi, două, poate trei. Paisprezece, pentru mine, deja prea mult”, a scris Adina Buzatu pe contul de Facebook.