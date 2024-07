Andreea Bălan, una dintre cele mai iubite artiste din România, continuă să impresioneze cu silueta sa remarcabilă, chiar și la vârsta de 40 de ani. Recent, cântăreața a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii în care apare într-un costum de baie îndrăzneț, lăsându-și fanii fără cuvinte.

Cu o carieră de succes în muzică și televiziune, Andreea Bălan a demonstrat întotdeauna că menține un stil de viață sănătos și activ. În fotografiile postate, artista arată spectaculos, având o siluetă de invidiat, comparabilă cu cea a modelelor de top. Artista a ales un costum de baie din două piese, completat de o cămașă vaporoasă animal print, și a fost fotografiată pe plajă.

„Există ceva magic în felul în care un apus de soare ne poate face să ne simțim în pace, recunoscători și vii deodată”, a scris cântăreața în descrierea postării sale. Fanii au reacționat imediat, lăudându-i aspectul fizic și atitudinea pozitivă.

Comentariile de apreciere au venit rapid, mulți dintre urmăritori declarând că Andreea este o sursă de inspirație pentru ei: „Superbă!”, „Ce bine arăți”, „De fiecare dată când te văd mă inspiri”, „Ești mamă, ai o carieră de succes și continui să arăți atât de bine. Te invidiez”.

Andreea Bălan continuă să fie un model de inspirație pentru mulți, demonstrând că vârsta este doar un număr și că, printr-un stil de viață sănătos și o atitudine pozitivă, se pot obține rezultate impresionante.

De ce Andreea Bălan nu vrea să se căsătorească cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc. După mai multe eșecuri sentimentale, artista poate spune cu mâna pe inimă că, în sfârșit, este împlinită, iar fericirea i se citește pe chip.

De când s-au cunoscut și au decis să pornească la drum împreună, relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a fost una lipsită de despărțiri și certuri. Cuplul pare mai solid ca niciodată, iar diferența de vârstă de aproximativ 10 ani nu reprezintă un impediment pentru ei.

Întrebarea care este pe buzele tuturor este: „Când se vor căsători?”. Vedeta a vorbit sincer despre mariajul cu sportivul și a dezvăluit care sunt principalele lor preocupări în momentul de față.

Artista și partenerul său se concentrează pe consolidarea relației lor și pe proiectele personale și profesionale. Aceștia sunt hotărâți să trăiască clipa și să se bucure de fiecare moment împreună, fără a se grăbi să facă pasul cel mare.

„Văd că contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a declarat Andreea Bălan într-un interviu pentru ciao.ro.

