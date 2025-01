După trei ani de lupte în instanță, Alina Sorescu a anunțat oficial că divorțul dintre ea și tatăl fiicelor sale s-a încheiat. Artista a făcut declarații emoționante despre perioada dificilă prin care a trecut și despre eforturile depuse pentru a proteja interesele copiilor ei.

Artista a primit o mulțime de mesaje în mediul online din partea fanilor săi. „Felicitări! Cu siguranța lacrimile tale au fost șterse de iubirea fetițelor față de tine! Dumnezeu a știut de ce nu v-a despărțit!”, „Nu meritai așa ceva nici tu și nici fetele! Păcat! Ești tânără, frumoasă, talentată și va ieși soarele și pentru tine!”, „Felicitări! Mai există și Justiția Divină care nu dă greș niciodată!”, i-au scris fanii.

„Bravo, te îmbrățișez cu drag!”, i-a transmis Catrinel Sandu, în timp ce Dana Săvuică i-a scris: „Bine că s-a terminat totul și că acum te poți concentra pe toate aspectele vieții tale alături de fiice, de familia ta, totul în liniște și pace”.

Andreea Bălan: „Ești tânără și frumoasă și va veni o zi când o să-ți refaci viața”

Andreea Bălan i-a lăsat un mesaj din suflet cântăreței, mai ales că și ea a trecut printr-un divorț dureros. Artista i-a spus că va veni o zi când își va găsi fericirea în brațele unui alt bărbat.

„Bravo, Alina. Ești curajoasă, demnă și puternică. Acum după încheierea procesului, se vor schimba multe și nu îi va mai păsa așa mult de fete, pentru că războiul era de fapt că să-ți facă ție rău. Dar, în viață totul se întoarce că un bumerang. Ești tânără și frumoasă și va veni o zi când o să-ți refaci viața”, i-a transmis cântăreața.

„Dragă mea, mă bucur că ai terminat cu toată povestea asta. Mi-au dat lacrimile citind. Vă doresc liniște și să vă bucurați unele de altele”, i-a scris și Ioana Ginghină.

Alina Sorescu a divorțat oficial de Alexandru Ciucu

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Alina Sorescu a vorbit despre calvarul prin care a trecut, dezvăluind detalii dureroase despre relația cu fostul soț. Artista l-a acuzat de amenințări, de comportament umilitor și de încercarea de a manipula opinia publică și instanțele de judecată, creând o imagine falsă de tată dedicat.

„După 3 ani cu mai multe acțiuni în instanțe și termene foarte lungi, procesul de divorț s-a încheiat. Acum pot vorbi deschis despre acest subiect.

În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezenta fetițelor. Am inițiat procesul de divorț din nevoia că eu și fetele să trăim în liniște, neavând altă variantă decât instanța judecătorească. Neînțelegerile dintre mine și fostul meu soț erau de mai mult timp, iar el îmi spunea frecvent că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie controversat și că se simte bine când umblă liber prin lume. Practic, a speculat notorietatea mea pentru a deveni cunoscut. În anii de căsătorie, găsea mereu tot felul de motive de plecare cu prietenii: golf, kite, ski, diferite cursuri fără vreo finalitate (actorie, parfumerie, confecționat bijuterii, permis de barca și multe altele) și orice alt pretext de plecare din țară. Așa cum am mai spus-o și este cunoscut, de când s-au născut, de creșterea și educația fetițelor m-am ocupat eu, ajutată de părinții mei. Fiind persoană publică, ani la rând aspecte legate de comportamentul fostului meu soț erau semnalate până și de presă, dar atât timp cât încă formam o familie, am dat mereu răspunsuri diplomate și nu am vrut să fac publice aspecte din viață mea privată. O fac acum, fiindcă mă deranjează neadevărurile spuse de el și victimizarea lui, cu scopul de a-și schimba imaginea.

„M-a amenințat cu divorțul ani la rând, spunea des că postează pe Facebook că nu mai suntem un cuplu”

M-a amenințat cu divorțul ani la rând, spunea des că postează pe Facebook că nu mai suntem un cuplu și fiindcă nu mă putea da afara din casă cu 2 copii, a hotărât să plece la Paris, unde locuia de jumătate de an. A plecat din țară cu scopul de a mă determina pe mine să plec din casă și apoi să pozeze în victimă, ca să arate că nu el a introdus divorțul. Altă soluție nu am avut decât să plec cu fetele și să inițiez imediat acțiunea de divorț. Încă de la prima întâlnire amiabilă dintre noi și avocați, a cerut domiciliul fetițelor la el și a refuzat propunerile mele de soluționare amiabilă, care ar fi făcut ca fetițele noastre să treacă prin separarea părinților mai rapid și cu traume minore. Eu am solicitat custodie comună, program de vizită pentru tată în weekend-uri și vacante, așa cum se obișnuiește în astfel de cazuri de divorț, și pensia de întreținere de 1/3 din venituri, în conformitate cu drepturile prevăzute de lege”, a scria Alina Sorescu într-o postare lungă pe Facebook.

