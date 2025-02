Te cunosc de undeva revine, în mai puțin de două săptămâni, la Antena 1 și promite un spectacol ce nu poate fi ratat, în fiecare sâmbătă. Din 15 februarie, de la ora 20:00, Pepe și Alina Pușcaș le vor aduce celor de acasă un sezon 21 în care surprizele se vor ține lanț, cu o formulă nouă a juriului, în care se vor afla Ilona Brezoianu, Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan și cu opt perechi de concurenți, aflați în premieră în cel mai așteptat show al transformărilor. Andreea Bălan și-a dat demisia din emisiunea de la Antena 1.

Printre concurenții de la Te cunosc de undeva, sezonul 21 e și Keo, care a avut o relație cu Andreea Bălan și care în show face echipă cu cântăreața Alexandra Ungureanu. Cu piese cunoscute de întreaga țară și cu o serie de colaborări muzicale deja existente, artista și Keo vor face echipă și în noul sezon al show-ului.

Keo și Alexandra Ungureanu la Te cunosc de undeva, sezonul 21

„Îmi doresc de mulți ani să fac parte din acest proiect. Intuiesc că este multă muncă în spatele a ceea ce se vede pe tv, dar partea de fun, și multă autoironie care este necesară pentru a duce la capăt personajele, mă tentează cel mai mult.

Cred că e o provocare ce va face să-mi descopăr laturi noi, chiar după atâția ani. În același timp, îmi place că pornesc anul cu motoarele turate, iar faptul că fac echipă cu Keo e wow! Noi lucrăm împreună strâns de mulți ani, a scris muzică pentru mine, am făcut hituri, multe spectacole și show-uri de tot felul. E foarte reconfortant să lucrezi cu un om care te apreciază mult și știe să te pună în valoare, și tind să cred că vom continua acest demers”, sunt primele declarații ale Alexandrei, la început de proiect.

Colegul ei, Keo a mai spus că: „Mă bucur tare mult că particip la noul sezon. Am avut ocazia, în trecut, să fiu invitat special în emisiune, dar este cu totul altceva să particip în calitate de concurent. Este o mare provocare pentru mine, deoarece timp de 20 de ani de carieră, am urmărit întotdeauna să-mi construiesc o personalitate aparte și reconoscibilă, un univers propriu cât mai bine conturat, atât în stilul muzical, cât și a interpretării. Aici este tocmai opusul… trebuie sa-l las acasă pe Keo și să intru în personajul oferit de ruletă. Recunosc, am mari emoții și sper să nu dezamăgesc”.

De ce Keo a ales să își facă o carieră muzicală în România, deși avea succes și în străinătate

Keo a povestit că, în urmă cu ani buni, a avut șansa de a se lansa în străinătate, dar a preferat să se întoarcă în România.

„Părinții mei au plecat când eu eram foarte mic și mi-am făcut toate studiile în Geneva, în Elveția, unde aveam și acolo o trupă de rock alternativ. Pe vremea aia, era foarte la modă rockul alternativ, la noi mai puțin, era mai spre dance. A fost o idee puțin năstrușnică să vin să mă lansez în România. A fost o chestie, a fost întâmplare, de fapt. M-am întâlnit cu un drag prieten de-al părinților mei, Marius Țeicu, și eu aveam piese care erau în limba franceză. Și mi-a spus că sunt foarte tari piesele astea”, a declarat Keo, la Star Matinal, potrivit Spynews.

Keo iubește munca de studio și adoră să își cânte piesele. De altfel, artistul a declarat de multe ori că cel mai mult iubește atunci când se află pe scenă. „Mereu am vrut să îmi cânt piesele mele, în universul meu, eu acolo mă simt bine (…) E o parte din mine și nu doar voce. Tot ceea ce compun, ceea ce produc te duce într-o zonă, într-un univers al meu.

Îmi place foarte mult munca de studio, de creație, dar îmi place și extraordinar de mult să fiu pe scenă, pentru că este o energie pe care publicul ți-o întoarce pe loc”, a mai spus artistul. Keo formează un cuplu de mai mulți ani cu Misty și au împreună o fetiță.

