Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața publică, inclusiv în zona divertismentului și a imaginii personale. Tot mai multe vedete testează limitele noilor tehnologii, iar Andreea Marin nu a făcut excepție, oferindu-le fanilor o perspectivă interesantă asupra modului în care vede acest fenomen.

Andreea Marin preferă realitatea

Ea a distribuit recent pe pagina sa de Facebook mai multe imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare într-o variantă idealizată, cu trăsături atent stilizate. Fotografiile au stârnit rapid reacții din partea urmăritorilor, care au apreciat atât aspectul vizual, cât și deschiderea vedetei față de noile tehnologii.

Totuși, fosta prezentatoare TV a ținut să sublinieze că, dincolo de partea ludică și atractivă a imaginilor generate artificial, preferă să rămână ancorată în realitate. Andreea Marin a transmis un mesaj clar despre raportarea sa la inteligența artificială și la imaginea personală, punând accent pe autenticitate și echilibru.

„Nu spun ca nu e tentantă și atrăgătoare joaca inteligenței artificiale, dar sigur nu e alegerea mea, în final. Distractivă, dar tot realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ și mă face să știu cine sunt. E doar părerea mea. Gata, joaca s-a terminat, să ne întoarcem la ale noastre 🙃.”, a scris Andreea Marin pe Facebook.

Andreea Marin și noul succes în carieră

S-a aflat recent despre proiectul pe care Andreea Marin îl are cu Netflix. Îmbrăcată într-o rochie elegantă, într-un decor sofisticat, Andreea Marin intră perfect în rolul de narator, reinterpretând universul „Bridgerton” prin filtrul poveștilor clasice românești. Mesajul care însoțește clipul este sugestiv: „A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, un basm popular. Purtând numele Bridgerton. Povestit de Zâna Surprizelor”.

În videoclip, Andreea Marin începe povestea astfel: „A fost odată ca niciodată o familie numeroasă și la pungă groasă. Cu trei crai frumoși, trei fete ca rupte din soare, doi mezini și o mamă văduvă, mândră nevoie mare”. Aceasta continuă cu prezentarea fiecărui personaj important:

„Când vremea de pățit a venit, familia și-a pregătit odrasurile ca pe diamante. Prima a fost fata cea mare, care a avut o nuntă cam povești, cu un duce pe care mulți l-au deocheat”. Povestea merge mai departe cu fratele cel mare: „Feciorul cel mare, după multe nebădăi, s-a îndrăgostit nebunește de o nobilă fată, mândră din calea-far”. Andreea Marin vorbește apoi despre cel mai mic dintre frați: „Iar cel mai mic dintre cei trei și-a croit drum către cea mai leasă mireasă, cea cu ochiul de soacră, cu limba ascuțită și cu penița pe post de armă”.

Nu lipsește nici personajul aflat în centrul noii povești de dragoste: „Însă, spre supărarea mamei, fără de pereche a rămas al doilea fecior, care parcă se lupta să nu intre în rânduiala căsniciei sau cel puțin ăsta era planul”. Apariția misterioasei domnițe schimbă totul: „Până când o domniță de argint se-arată în casă, cu ochi admirativi și cu gingășia ei neprefăcută, a furat inima și mințile feciorului cel singuratic”.

Finalul rămâne deschis, exact ca într-un basm modern: „Și cum a apărut, așa s-a pustiit până când ceasul a bătut ora 12, lăsând în urmă dulcea amintire, mănușa de mătase și buza umflată”. În încheiere, Andreea Marin lansează întrebările-cheie ale poveștii: „Să fie domnița de argint mormântarea burlăciei lui Benedict? Va reuși iubirea lor să treacă peste încercările din ton? Dacă încheiem povestea cu «au trăit fericiți până la adânci bătrâneți», asta rămâne ca voi să aflați”.

