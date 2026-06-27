Andreea Popescu continuă seria schimbărilor după divorțul de Rareș Cojoc. După ce a slăbit și s-a mutat într-o casă nouă, vedeta a decis că este momentul și pentru o transformare de look. Rezultatul a fost prezentat pe rețelele de socializare, unde le-a cerut fanilor părerea despre noua coafură.

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Andreea Popescu se reinventează după divorț

După despărțirea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare hotărâtă să înceapă un nou capitol al vieții sale. În ultimele luni, bruneta a trecut prin mai multe schimbări importante. A slăbit considerabil, s-a mutat într-o locuință nouă, iar acum a decis să își schimbe și imaginea.

Vedeta a apelat la un salon de înfrumusețare și a ales să experimenteze un nou stil, fără să își modifice culoarea părului.

A renunțat la bobul scurt și a ales extensiile

Andreea Popescu a păstrat nuanța părului care o caracterizează, însă a vrut să vadă cum ar arăta cu părul lung. Pentru această schimbare, a ales să poarte extensii cu clips. Rezultatul a fost prezentat și urmăritorilor din mediul online, cărora le-a cerut sincer părerea.

„Am încercat niște extensii cu clips să văd cum mi-ar sta cu părul mai lung. Bine, părul nu este aranjat. Ce spuneți?”, a scris Andreea Popescu, în mediul online.

Internauții s-au împărțit în două tabere

Noua apariție a vedetei a stârnit rapid numeroase reacții. O parte dintre urmăritori consideră că tunsoarea bob o avantajează mai mult și că a devenit parte din imaginea ei, în timp ce alții apreciază schimbarea și spun că părul lung îi oferă un plus de feminitate.

Printre mesajele primite se numără: „Stilul tău de acum, pe care îl porți zi de zi, te reprezintă în totalitate!”; „Nuuuu, îți stă minunat cum ești tunsă”; „Ești frumoasă oricum, dar scurt și natural te prinde foarte bine”;„Scurt, fără nicio îndoială”; „Bob se potrivește mai bine cu personalitatea și stilul tău”.

Pe de altă parte, au existat și numeroși fani care au apreciat noul look și au încurajat-o să păstreze părul lung.

„Ador, foarte tare”; „Wow, îți stă foarte bine și așa”; „Îmi place cum îți stă cu părul mai lung”; „E frumos așa, dar poți să încerci ceva și mai lung”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

O nouă etapă în viața vedetei

Schimbarea de look vine într-o perioadă în care Andreea Popescu pare concentrată asupra propriului parcurs. După transformările din ultimele luni, vedeta continuă să împărtășească momente din viața sa cu urmăritorii și să le ceară părerea despre deciziile pe care le ia.

De această dată, întrebarea adresată fanilor – dacă o avantajează mai mult părul scurt sau cel lung – a generat numeroase reacții și a demonstrat că noua imagine a stârnit interes în rândul comunității sale din mediul online.

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