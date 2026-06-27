Oana Roman, schimb de replici cu polițiștii din cauza unui stâlp în flăcări: „Au urlat la mine să îi las în pace!”

Oana Roman a fost la un pas de o situație extrem de periculoasă în timp ce se deplasa prin Capitală. Ceea ce trebuia să fie o simplă ieșire de seară a luat o întorsătură neașteptată.

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Aflată la volan, ea a observat un stâlp care ardea pe marginea drumului, circulația era blocată pe ambele sensuri și a avut un schimb de replici cu polițiștii. Fiica lui Petre Roman a povestit pe rețelele de socializare cum au gestionat autoritățile situația.

Oana Roman: „I-am întrebat de ce nu caută în mașini extinctoare”

Totul s-a întâmplat în timp ce fiica lui Petre Roman se îndrepta spre Mall Băneasa pentru a rezolva câteva cumpărături. Pe drum însă, vedeta a fost martora unei scene de-a dreptul șocante: un stâlp de electricitate de pe marginea șoselei luase foc. Vedeta a observat că la fața locului era un echipaj de poliție, însă nimeni nu intervenea pentru stingerea focului.

„Pe drum am întâlnit această situație. Ardea un stâlp de electricitate. Doi polițiști au blocat circulația pe ambele sensuri, dar fără să facă nimic. Mi-au spus că nu mă lasă să trec ca să nu-mi cadă stâlpul peste mașină, ceea ce era puțin probabil, dar nu au luat în calcul că exista riscul să facă bum. I-am întrebat de ce nu caută în mașini extinctoare. Au urlat la mine să îi las în pace!”, a relatat ea pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

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