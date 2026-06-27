Mai mulți călători au semnalat probleme mari pe relația București-Craiova. Un tren care trebuia să ajungă la Craiova vineri, 26 iunie, în jurul orei 20:00 ar fi ajuns la destinație abia la ora 4.00 dimineața, a declarat un călător pentru Libertatea.

CFR Călători: temperaturile extreme pot produce întârzieri

CFR Călători a transmis că temperaturile extreme pot afecta circulația feroviară și pot duce la întârzieri ale trenurilor. Compania explică faptul că, în perioadele cu temperaturi ridicate, pe rețeaua feroviară pot fi impuse restricții de viteză.

La ora 9.30, tabela din Gara de Nord indica mai multe trenuri cu întârzieri, iar un tren Regio Expres care ar trebui să ajungă de la Craiova figurează cu 275 de minute întârziere, adică peste patru ore și jumătate. Foto: WebCam Gara de Nord Live

Aceste restricții sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, pentru protejarea șinelor și pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță, potrivit CFR Călători. Aplicarea acestor măsuri poate prelungi durata de parcurs a trenurilor de călători.

De ce poate ceda aerul condiționat în trenuri

CFR Călători susține că folosește întregul parc de material rulant dotat cu instalații de climatizare și că, înainte de plecarea fiecărui tren, vagoanele sunt verificate tehnic și funcțional. Compania precizează că, pentru perioada cu temperaturi extreme, au fost luate măsuri suplimentare de mentenanță, printre care înlocuirea filtrelor de aer, curățarea componentelor instalațiilor de climatizare și verificarea presiunii agentului frigorific.

Pe anumite rute și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate, unele trenuri sunt însoțite de electricieni de vagoane, iar intervențiile pot fi făcute în stațiile unde există personal tehnic specializat.

CFR Călători avertizează însă că, atunci când afară sunt peste 35 de grade Celsius la umbră, în zonele expuse direct la soare, lângă trenuri, temperaturile pot ajunge la valori mult mai mari, de aproximativ 50-80 de grade Celsius. În aceste condiții, instalațiile de climatizare pot funcționa mai slab sau pot trece automat în regim de ventilație, pentru a proteja echipamentele de avarii.

Recomandările pentru pasageri

CFR Călători le recomandă pasagerilor să aibă apă la îndemână, să se hidrateze corespunzător și să își ia medicația necesară dacă au afecțiuni medicale. Călătorii sunt sfătuiți să anunțe imediat personalul de tren dacă li se face rău sau dacă observă un alt pasager care are nevoie de ajutor.

Compania recomandă și planificarea din timp a deplasărilor, folosirea tuturor trenurilor disponibile și cumpărarea biletelor cu anticipație, inclusiv online, din aplicația CFR Călători, de la automate, case de bilete sau agențiile de voiaj.

România se află în mijlocul unei avertizări de caniculă severă în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de temperaturi extreme pentru weekend, cu maxime care pot ajunge la 39-40 de grade în vestul, nord-vestul și centrul țării.



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