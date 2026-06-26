„Un calcul cinic și toxic”

„PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică. Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism”, arată PNL.

În continuare se afirmă că „PSD nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de ei”: „În loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea. A orchestrat un puci politic, mizând pe subordonarea sau ruperea PNL. A fost un calcul cinic și toxic, care a eșuat”.

Totodată, conform PNL, PSD a încălcat fără ezitare protocolul coaliției semnat acum un an: „A rupt înțelegerea și a dărâmat guvernul exact în perioada în care PNL se afla la conducerea executivului, cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru rotație. Cu alte cuvinte, PSD a demonstrat că pentru ei semnătura pe un acord nu valorează nimic atunci când interesul de partid cere altceva”.

PSD nu dorește să își asume guvernarea

„PSD vrea puterea, controlul și accesul la resurse, dar fără responsabilitatea guvernării. Vrea influență fără asumare. Vrea decizie fără răspundere. De aceea se ascunde în spatele unor intermediari și al unor trădări politice convenabile. De 50 de zile, de când a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, PSD refuză să își asume guvernarea. În schimb, a preferat să prelungească blocajul și să adâncească instabilitatea. Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții”, acuză PNL.

Atacul dur continuă: „PSD este izolat în raport cu partidele pro-europene și nu are capacitatea de a construi parteneriate solide și nici forța parlamentară de a pretinde că poate dicta singur direcția țării. PNL, USR și UDMR au împreună o reprezentare parlamentară mai puternică. Mai mult, tot PSD a blocat din primul moment orice discuție serioasă”.

„A venit la masă cu pretenția absurdă de a primi susținerea partidelor pro-europene fără condiții, fără negocieri reale și fără asumarea unui acord clar”, susține PNL.

„Cu alte cuvinte, a cerut încredere fără garanții și putere fără responsabilitate. România are nevoie de seriozitate, predictibilitate și parteneri care respectă cuvântul dat. Nu de jocuri de culise, șantaj politic și calcule de partid făcute pe spatele românilor”, se arată în mesajul PNL.

Sorin Grindeanu a anunțat într-o postare pe Facebook că PSD nu va mai face o altă propunere de premier și că partidul său nu se teme de votul cetățenilor. Mesajul lui Grindeanu vine după ce Nicușor Dan a concluzionat, imediat după întâlnirea cu partidele de la Cotroceni că: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”.



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